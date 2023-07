EE. UU. expresa “profunda preocupación” ante intentos de interferir en resultados electorales; UE llama a respetar voluntad popular

La noche del sábado 1 de julio, la CC falló en torno a un amparo interpuesto por varios partidos, mediante el cual ordenó, entre otros, repetir las audiencias de revisión de actas de escrutinio de las Juntas Electorales del Departamento de Guatemala (JEDG) y Junta Electoral del Distrito Central (JEDC).

“Tanto las conclusiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como las observaciones de los organismos internacionales de observación electoral, han destacado la integridad del proceso electoral de conformidad con la legislación guatemalteca”, se lee en la declaración de la UE.

“La Unión Europea manifiesta su pleno apoyo a la democracia guatemalteca y confía en que la segunda vuelta electoral pueda celebrarse con plena normalidad”, agregó.

Casi al mismo tiempo, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, emitió un comunicado que firmó directamente, en el que manifestó estar “profundamente preocupado” por los intentos de interferir en los resultados de las elecciones.

“Estados Unidos apoya el derecho constitucional del pueblo guatemalteco a elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas. Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos en curso que interfieren con el resultado de las elecciones del 25 de junio”, escribió Blinken en su cuenta personal de Twitter, como parte de su declaración.

“Las acciones para interferir con el resultado de las elecciones violan el espíritu de la constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático”, agrega la declaración del secretario de Estado de EE. UU.

“Estados Unidos respalda las conclusiones de las numerosas organizaciones guatemaltecas que representan al sector privado y las misiones de observación de la sociedad civil, así como las misiones de observación internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, que encontraron que los resultados publicados en las elecciones guatemaltecas más observadas coincidieron con sus observaciones en todo el país”, concluyó el comunicado.

