Unión Europea condena acciones del MP y las califica como “intentos de anular los resultados electorales en Guatemala”

El Ministerio Público aseguró este viernes que las elecciones ganadas este año por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.

La Fiscalía, a quien Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios “son nulas de pleno derecho” ya que “no fueron autorizadas” inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.

Los acontecimientos de hoy “son la culminación de los esfuerzos que se han estado desarrollando durante el último mes y que han sido denunciados por la UE y otros socios internacionales“, denunció el jefe de la diplomacia europea.

Esas acciones, según Borrell, “constituyen una violación de la constitución de Guatemala, el estado de derecho, el proceso electoral y los principios más básicos de una democracia, incluido el principio fundamental de la separación de poderes”.

Muestran además, añadió, “desprecio por la clara voluntad de los ciudadanos de Guatemala expresada en las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto“.

En su opinión, se debe buscar la rendición de cuentas de quienes obstruyen una transición democrática en el país latinoamericano.

Para Borrell, estos continuos intentos de anular el resultado de las elecciones tendrán un “fuerte impacto negativo” en las relaciones de Guatemala con la UE.

La UE ha aceptado en principio y está dispuesta a adoptar un marco que permita medidas restrictivas específicas contra los responsables de estas acciones, advirtió el también vicepresidente de la Comisión Europea.

En este contexto, la UE pidió a las autoridades guatemaltecas que defiendan el proceso electoral, el orden constitucional del país, su reputación internacional y el Estado de derecho rechazando estos “inaceptables” intentos de anular el resultado de las elecciones, que fueron analizadas por una Misión de Observación Electoral de la UE.

Esa misión concluyó que las elecciones fueron transparentes y bien organizadas y no encontró ningún fundamento para alegar fraude.

EU condemns attempts to nullify Guatemala election, based on spurious fraud allegations: an attempted coup d’etat that will impact EU-Guatemala relations.

We have decided in principle to adopt a framework allowing for targeted restrictive measures against those responsible. https://t.co/Em9Dmmyulu

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 8, 2023