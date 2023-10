“Vamos a movilizar a más”: Estudiantes y otros sectores afirman que seguirán unidos en bloqueos para exigir la renuncia de Consuelo Porras

Añadió que son coherentes en el discurso que se ha mantenido en lo que ya es un movimiento popular y una medida pacífica, la cual se respetará.

Dijo que quitaron el bloqueo en la Aguilar Batres para evitar cualquier tipo de enfrentamiento contra las fuerzas especiales del Estado.

Señaló que de nuevo la población se ve vulnerada en su derecho a manifestar y en su legítimo derecho de protesta.

“La población ya no está dispuesta a seguir esperando a que se le socaven sus derechos sin accionar”, indicó.

Hizo un llamado a la población a tomar los puntos que no han sido tomados y a “ampliar esta medida de hecho a nivel nacional”, especialmente la capital.

“Exhortamos a la población a tomar las arterias más transitadas a manera de poder lograr la huelga general, que sería el bloqueo del tránsito pesado a nivel de territorio de ciudad capital”, agregó.

Un presentante de la congregación de los franciscanos hizo un llamado al pueblo de Guatemala “a mantenernos unidos”, ya que todos “tenemos un mismo sentir, somos ciudadanos, somos pueblo, lo que queremos es que exista la paz, pero para que haya paz es necesario que exista la justicia, que se respeten los valores y la dignidad de cada ciudadano”.

Resaltó que han apoyado las manifestaciones que a decir de él han sido pacíficas. “Lo que todos anhelamos es que se escuche la voz del pueblo de Guatemala. Invitamos a no tener miedo a continuar en esta lucha porque queremos ser escuchados, queremos que nuestras autoridades escuchen la voz del pueblo y atiendan a las demandas de cada guatemalteco”, destacó.

“Estamos como iglesia, estamos como pueblo, estamos como guatemaltecos apoyando en lo que sea necesario para que la verdad salga a la luz”, advirtió.

Mientras que un representante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) informó que esa organización ha estado presente en los bloqueos y que seguirán apoyando.

“Vamos a fortalecer más, vamos a movilizar a más hermanos y hermanas de los diversos territorios y de antemano repudiamos la actitud, la acción del gobierno que está tratando de burlarse de la voluntad popular, y todo lo que aquí pase en adelante es responsabilidad de este gobierno”, señaló.

Anunció que bloquearán de nuevo a otros puntos que han sido liberados por “cansancio” y que están comprometidos con la lucha del pueblo.

Luego, un representante de los manifestantes en la Aguilar Batres informó que en la madrugada de este viernes fueron desalojados y no se respetaron los protocolos de desalojo.

Responsabilizó a Giammattei de “cualquier cosa que les llegue a pasar” a los que estaban presentes en la manifestación.

“Llegaron con un ejército más de 300 efectivos, con modo de intimidación, no es justo, no hemos atacado la libre locomoción, no se con qué razón llegaron con esa forma de intimidación”, afirmó.

Dijo que primero desalojaron y luego entregaron la orden de desalojo.

Hizo un llamado a la población a seguir en la lucha y que “la Aguilar Batres sigue viva”.

Afirmó que analizan la logística para bloquear de nuevo la calzada Aguilar Batres y han recibido muestras de apoyo.

Sindicalistas también se unen al movimiento de las manifestaciones.

Los manifestantes también piden la renuncia del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana por las acciones en torno al proceso electoral.