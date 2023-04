Vehículo arrolla a Ramiro Rivera, candidato a alcalde de Chicacao, y esto dice el político

Agregaron que, segundos después, el automóvil dio marcha atrás e intentó arrollar por segunda ocasión al candidato. Luego huyó con rumbo ignorado.

Esa noche, Rivera fue llevado a un centro asistencial para ser atendido, porque tenía fracturas en la pierna derecha.

Luego se ser operado, Rivera accedió a hablar sobre lo ocurrido esa noche.

Recuerda que instalaba publicidad cuando un auto cerrado se abalanzó contar él cuando estaba en la parte trasera de su picop, por lo que al impacto quedó prensado entre ambos vehículos.

“El vehículo se dirigió directamente a mí. Yo me encontraba con mi hijo pequeño hablando en la parte de atrás de mi picop cuando un auto cerrado se me abalanzó, y por lo oscuro no pudimos identificar las características” indicó Rivera.

A pesar de lo ocurrido, asegura que no abandonará la contienda electoral.

Rivera tiene una fractura multifragmentada del peroné derecho y fractura desplazada de tobillo derecho, por lo que fue operado para colocarle una placa metálica.

Se informó que el candidato tendrá que esperar de seis a ocho semanas para iniciar con terapia de recuperación.