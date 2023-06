Voto en el extranjero reporta poca afluencia

Tanto en Washington como en Nueva York al menos un centenar de personas habían acudido a votar, en la que se prevé sea la primera vuelta electoral para elegir a las nuevas autoridades. Los guatemaltecos en Estados Unidos únicamente pueden emitir su sufragio por el binomio presidencial.

Juan Carlos Pocasangre, presidente de guatemaltecos en Nueva York, indicó que en dos de los centros habilitados en esa ciudad acudieron 140 guatemaltecos. La baja asistencia se atribuye a que muchos de los migrantes empadronados contaban solamente con su pasaporte y no con el DPI necesario para emitir el voto, agregó.

En Nueva York se contabilizó un padrón de 18 mil 210 empadronados, pero según Pocasangre debido a deficiencias del TSE muchos no recibieron información oportuna para acudir hoy a votar. El TSE empadronó en una campaña relámpago a varias personas, pero no se les informó, señaló al comentar que a diferencia del proceso anterior “el TSE ya no tiene el beneficio de la duda” para poner en marcha el voto en EE.UU.

En Estados Unidos se habilitaron 17 centros de votación y un total de 158 mesas en las ciudades de Florida, Georgia, Carolina del Norte, Illinois, Texas, New Jersey, New York, Virginia, California y Nevada.

Para el proceso electoral de 2019 el TSE destinó Q47 millones y acudieron a votar 734 guatemaltecos de más de 64 mil que estaban habilitados.