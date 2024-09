Los funcionarios que visitaron al periodista son Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, que llegó junto a Mileydi Guilarte, administradora adjunta en la Oficina de USAID para América Latina y el Caribe (LAC), según las redes del Departamento de Estado.

El Departamento de Estado destacó que Zamora Marroquín lleva 770 días en prisión y que durante ese tiempo su medio investigativo, ElPeriódico, se vio forzado a cerrar y que más de cinco periodistas que trabajaron con él comenzaron a ser perseguidos por escribir acerca de su encarcelamiento.

“Seguiremos trabajando con Guatemala como socios para proteger la libertad de expresión”, agrega el comunicado sobre la visita efectuada este viernes.

El periodista fue encarcelado el 29 de julio de 2022, solo cinco días después de lanzar fuertes denuncias por corrupción en un editorial, en el se refirió a algunos funcionarios.

Zamora Marroquín, de 66 años, fue acusado de lavado de dinero en un caso y en al menos otros dos por obstrucción a la justicia, aunque sin condena en ninguno de los procesos judiciales en su contra.

Al periodista le otorgaron en agosto arresto domiciliario por uno de los casos, pero permanece en prisión preventiva por otros dos procesos judiciales, pese a que docenas de organismos internacionales y locales han catalogado como espurios las acusaciones en su contra. EFE

El 23 de agosto recién pasado, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos informó que actualmente, Guatemala se encuentra bajo la vigilancia y supervisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas Crueles, inhumanos o degradantes, que son dos mecanismos de protección de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar casos de personas arbitrariamente detenidas en todo el mundo.

Destacó que el referido Grupo de Trabajo da seguimiento a tres casos en Guatemala declarados como detenciones arbitrarias, siendo estos el de Sergio Alfredo Herrera Acevedo, detenido el 12 de abril de 2019 en un proceso concluido ocho años antes de su detención; el de Lilian Virginia Laparra Rivas, detenida el 23 de febrero de 2022; y el caso de Jose Rubén Zamora Marroquín, periodista, fundador y director del extinto diario elPeriódico, quien fue detenido el 29 de julio de 2022.

