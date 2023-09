Digitalización de la justicia suspendida: Las razones por las que dos timbres electrónicos están frenados en Guatemala

El 6 de diciembre pasado, en asamblea extraordinaria convocada, la directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) obtuvo luz verde para iniciar el proceso que permite habilitar la versión electrónica de los timbres Forense y Notarial, contenidos en el Decreto 82-96, por lo que la tarea pendiente es realizar modificaciones al reglamento respectivo.

Sin embargo, ponerlo en la práctica no es tan sencillo. Primero, porque pesa un amparo en lo relacionado con el Timbre Forense Electrónico interpuesto por el abogado Mario René Cano Gutiérrez, en el cual argumenta que no se cumplieron los pasos para la convocatoria de la citada asamblea. Segundo porque pese a que no ha sido suspendido por amparo, hace falta la implementación del reglamento coordinada entre el OJ y el CANG. Con relación al timbre notarial, por estar regulado en el Código de Notariado Decreto 314 se requiere una reforma a la ley, aprobada por el Congreso de la República, para hacerlo realidad.