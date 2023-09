MAPA | Anillo regional para no atravesar la capital: Gobierno entrante deberá acelerar estudios y contratar tramos restantes

Los tramos I y VII fueron adjudicados por la Dirección General de Caminos (DGC) del CIV y se analizan las ofertas presentadas contratar la empresa que construirá el tramo VI. Es decir, que se tendrá la mitad del proyecto ya adjudicada, y de acuerdo con esa dependencia en los próximos días se publicará la licitación para el tramo III, luego de completar los estudios de ingeniería.

Esto dejaría al nuevo gobierno con la tarea de licitar, evaluar y adjudicar la construcción de los tramos II, IV y V, que según la DGC aún están pendientes de recibir los estudios de ingeniería y no adelantó la fecha en la que podrían concluirse para el inicio del proceso de licitación.

Anillo regional: Línea temporal

El 35% del presupuesto previsto para la Dirección General de Caminos (DGC) para el próximo año, se destinará a los trabajos de tres tramos del Anillo Regional C-50. Para el Tramo VIII, se proyecta una asignación de Q322.2 millones, misma cantidad que se presupuesta para la ampliación a cuatro carriles en la ruta RN19 Anillo C-50, Tramo I CA-9 Norte Sansare-El Progreso, y el mismo monto para el Tramo VI en la CA-1 Oriente-El Obrajuelo, indicó la cartera de Finanzas. Es decir, que en conjunto los tres tramos presupuestados suman Q966.7 millones.

Según el proyecto de presupuesto 2024 que se discute actualmente por el Congreso de la República, estos proyectos principalmente se financiarán de recursos provenientes de la colocación de Bonos del Tesoro y el desembolso de préstamos.

El Anillo Regional C-50, arco oriental consta de ocho tramos, con un aproximado de 200 kilómetros que se ampliarán a cuatro carriles. Hasta ahora, se han adjudicado tres tramos, pero la falta de disponibilidad financiera frenó la ejecución de dos proyectos, y este mes se recibieron ofertas para las dos fases de construcción del Tramo VI.

En el proyecto de presupuesto de 2024, se asignan Q322.2 millones para el Tramo I, adjudicado a Francisco Alejandro Córdova Molina, propietario de la Constructora y Transportes San Francisco, con un contrato firmado en abril de este año por Q664.5 millones. Los trabajos se deberán ejecutar en un plazo de 24 meses, y según los registros del Sistema Nacional de Inversión Pública el proyecto no tiene avances financieros ni físicos.

Cargando

El Tramo VII, fue adjudicado en junio pasado, a la empresa Asfaltos y Petróleos, S.A. (ASPETRO) y este mes se suscribió el contrato por un monto de Q990.1 millones. Este proyecto consta de 18.7 kilómetros, y según el documento publicado en Guatecompras, requiere de la construcción de los libramientos en las poblaciones de El Jocotillo, El Botadero y El Obrajuelo.

Es la ampliación a cuatro carriles en las rutas RD-GUA-09 y RD-ESC-09, El Obrajuelo, Villa Canales a Guanagazapa, Escuintla, lo que conecta con el Tramo VIII que se encuentra en ejecución a cargo de la empresa Construcciones Integrales Avanzadas, S.A. (CIANSA).

Infraestructura estratégica

La construcción de estas carreteras ha estado en la agenda para mejorar la competitividad del país, pero los primeros contratos que se otorgaron fueron cancelados de forma anticipada, y en este gobierno se retomaron los proyectos con algunas modificaciones.

Delfino Mendoza, representante de la mesa técnica de infraestructura de Guatemala No Se Detiene, indicó que en el Tramo VIII se inicia la construcción del arco Oriente, y no tendría tanta utilidad si los demás tramos se quedan engavetados. “Hay que hacer todo el proyecto, para que todo el tránsito pesado ya no entre a la ciudad capital”, indicó Mendoza.

El Anillo Regional C-50 es un proyecto relevante para el país, señaló Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas de Centroamérica (Catransca), pero el primer tramo que está en construcción tiene casi dos años de haber iniciado y avanza con lentitud.

Fajardo describió que, para el transporte pesado, la construcción del proyecto total es “sumamente importante” porque ya no sería necesario el ingreso a la capital, que impacta tiempo y costos.

Por ejemplo, dijo Fajardo que desde la capital para la costa Norte, en Santo Tomás de Castilla, puede tomar entre 12 o 14 horas debido a que la mayor parte de la ruta es de dos carriles. También es una ruta utilizada por los transportistas salvadoreños y de San Pedro Sula, Honduras, indicó al comentar que para el sector exportador en la región será muy positivo.

El diputado de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, Luis Contreras destacó que si se completa el tramo se abre una conexión desde la costa de Escuintla con la Carretera a El Salvador (CAES), así el tránsito que no tiene que entrar a la ciudad de Guatemala, tiene la opción de salir al Jocotillo, en Villa Canales (por la Vuela del Chilero), y quienes tengan esa ruta pueden llegar a la CAES en una hora y media, y avanzar a Jutiapa, Esquipulas o su destino por ese sector.

“Sería un buen desfogue del tráfico que no tiene que llegar a la ciudad de Guatemala”, indicó el congresista de la bancada Creo.

Las mejoras en esta ruta ahorrarán el tiempo en carretera, señaló Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado, al indicar que en algunas ocasiones se necesitan 24 horas para cerrar un viaje, principalmente cuando hay problemas como hundimientos y se tienen hasta cinco horas de cola.

Al reducir ese tiempo, los pilotos logran mejorar sus condiciones de trabajo por no tener que salir una noche antes para cumplir con las entregas del día siguiente, dijo Mendoza que también espera que la tasa de accidentes de tránsito disminuya.

Cuando se habilite todo el tramo a cuatro carriles, se elimina el tráfico que se convierte en sobrecostos para las empresas que trasladan materias primas desde los puertos o llevan sus productos para exportar, añadió Contreras.

Noviembre 2024

Ciansa, que construye el Tramo VIII del Anillo Regional C-50 informó que el avance del proyecto es del 30%, y pese a que las dificultades encontradas en el terreno no han sido significativas, los derechos de vía, postes del tendido eléctrico, árboles y el crecimiento de los ríos si han afectado en la construcción de los puentes.

En el contrato con la DGC, se estableció un periodo de 30 meses para completar las obras, y según Ciansa, en noviembre de 2024 se estaría terminando el trabajo, debido a que el área es muy lluviosa y falta realizar algunas gestiones para obtener los derechos de paso en la ruta de Guanagazapa y unas bóvedas.

Juan Fernando Sales, vecino de Guanagazapa y exintegrante del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) señaló que las lluvias han ocasionado inundaciones en comunidades del municipio, y el retraso en la ampliación de la carretera agudiza los problemas para transitar porque la carretera esta obstaculizada.

En algunas áreas se necesitan puentes para que las personas puedan salir cuando se desbordan los ríos, agregó Sales al proponer que un grupo de diputados, junto con las autoridades locales de Escuintla y Guanagazapa visiten los lugares y fiscalicen los trabajos que se realizan.

Nuevo año, nueva administración

La DGC ha devengando a la fecha Q2 mil 523.1 millones del presupuesto vigente para 2023 por un monto de Q3 mil 514.7 millones. Dentro de los pagos, según la Dirección Técnica de Presupuesto (DTP) se devengó Q98.2 millones para la construcción del Tramo VIII, que tiene asignado un monto de Q220.5 millones para 2023.

“Los pagos han sido realizados por la DGC conforme se los ha permitido la asignación presupuestaria”, indicó la empresa Ciansa, que tiene como expectativa “concluir la obra con calidad y que sean beneficiados todos los pobladores”.

A criterio de Mendoza, los cambios de Gobierno generan incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos, pero considera importante que se cumpla con los compromisos que ya se asumieron en los contratos. Se pueden cancelar las contrataciones, pero para eso se tiene que asumir el costo y el rezago en mejorar la infraestructura, dijo.

El proyecto que está en discusión en el Congreso debe ser aprobado antes del 30 de noviembre, de lo contrario la DPT del Minfin señaló que seguiría vigente el presupuesto de este ejercicio fiscal. Con esto, se tendría vigente lo programado para el Tramo VIII por Q200 millones, pero “se podrán realizar las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto”, concluyó.

Lo más adecuado es contar con un presupuesto aprobado para no ocasionar problemas, recomendó el diputado Contreras.

Evalúan ofertas

La Dirección General de Caminos recibió este mes ofertas para las dos fases contempladas en el Tramo VI CA-1 Oriente-El Obrajuelo, Villa Canales, ampliación a cuatro carriles ruta RD-GUA-09 Anillo C-50.

Según el portal Guatecompras, para la fase 1, que incluye alcantarillado, agua potable, pavimento, entre otros, presentaron ofertas las empresas Supervisión, Construcción y Mantenimiento por Q880.6 millones, y Rudy Israel Cienfuegos Cordón (Representaciones CEM), por Q868.4 millones.

Mientras que el concurso para la ampliación a cuatro carriles, se evalúan las ofertas de Supervisión, Construcción y Mantenimiento por Q905.5 millones y de la empresa Tracser, S.A. por Q853.8 millones.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.