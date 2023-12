Opinión: Cómo la tecnología mejora la selección y evaluación de personal

Durante más de seis años, me he enfocado en combatir el desempleo y subempleo en Guatemala y la región a través de Programa Valentina. He presenciado de primera mano cómo un empleo digno puede cambiar radicalmente la vida de una persona. Un empleo de valor se convierte en algo mucho más allá de una remuneración económica, es también una fuente de empoderamiento y realización personal. Sin embargo, también he atestiguado los retos a los que se enfrentan tanto las personas que buscan un empleo, como las empresas que buscan talento. La solución no es sencilla, pero creo en el potencial para alcanzarla.

En primer lugar, debemos darles una atención especial a las nuevas generaciones. El empoderamiento de los jóvenes en búsqueda de empleo es una misión crítica que requiere una estrategia multifacética. Utilizando la tecnología como una herramienta fundamental, podemos equipar a las personas con habilidades relevantes y actuales, preparándolas no solo para competir sino para sobresalir en el mercado laboral. Por otro lado, es indispensable trabajar en lo que en Programa Valentina llamamos la ‘triple A’: El Autoconocimiento para el Autoestima y la Autoconfianza. Estos tres conceptos, permiten que cada persona entienda cuál es su valor dentro de la sociedad y cómo pueden aportar profesionalmente dentro de una empresa. Con esto, aportamos al desafío de fomentar un compromiso más profundo en un mundo de oportunidades transitorias y dinámicas.