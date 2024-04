Todos sabemos que Guatemala enfrenta una necesidad muy grande de generar oportunidades de empleo para los 200 mil jóvenes que cada año se gradúan de diversificado. Sin embargo, como contradicción, lo que se observa últimamente derivado de la evolución vertiginosa de la tecnología y las telecomunicaciones con cambios profundos en la forma de trabajar vivir, producir y hacer negocios en todo el mundo , es que si bien, existen en nuestro país muchas oportunidades de empleo, no pueden ser llenadas debido a que se requiere de capacidades técnicas, dominio de programas y herramientas o idiomas con que nuestro recurso humano no cuenta. La fuerza de esta revolución ya no es ajena a las empresas en Guatemala. Los programas tecnológicos ya están insertados dentro de todo tipo de maquinaria, herramientas, controles administrativos, programación y otros que las empresas están utilizando para aumentar su productividad y dar un mejor servicio a sus clientes nacionales e internacionales.

El programa de Guatemala No Se Detiene acaba de realizar el estudio Brechas de Talento 2023-2024 a 71 empresas de distintos sectores y tamaños, en el que se demuestra que el 66% de empresas consultadas, dijeron que tienen dificultades para encontrar candidatos con habilidades técnicas específicas.



Veamos el caso del sector de los Contact Center & BPO, que actualmente es uno de los más altos generadores de empleo.

Este sector necesita cubrir 10 mil plazas como mínimo cada año. En similar situación se encuentran otros sectores como el hotelero, hospitalario, desarrolladores de software, turismo, construcción, alimentos, manufacturas, financieros, etc. que fácilmente podrían generar hasta 15 mil plazas nuevas al año. Adicionalmente, la demanda de empresas internacionales que están buscando países que les puedan proveer de recurso humano con capacidades para brindar un servicio eficiente y de calidad, es grande y creciente. El interés por el talento humano de Guatemala es alto. Esto lo veremos reflejado en el evento BPO Innovación Summit del 24 de abril, donde líderes de las en servicios de tercerización más grandes del mundo, visitarán el país con interés de crecer sus operaciones aquí.

Los servicios que brindan estas empresas BPO multinacionales, son en servicio al cliente, soporte técnico y servicios digitales, buscan brindar atención a través de diversos canales como teléfono, correo electrónico, chat en vivo, redes sociales y aplicaciones móviles. También apoyan a sus clientes en la gestión eficiente del CRM para administrar información, realizar seguimientos, gestionar campañas de marketing y garantizar una comunicación personalizada. Así como el procesamiento de datos, digitalización de documentos, transcripción y actualización de bases de datos con el uso de la inteligencia artificial, reclutamiento y selección de personal, administración de nóminas, gestión de beneficios, servicios financieros y contables.

Para prestar todos estos servicios, las empresas necesitan personal bilingüe y capacitado.

Los BPO de nuestro país ya dan empleo a 56 mil personas, pero se necesita mucho más. El 82% de colaboradores prestan servicios en idioma inglés, 16% en español y 2% en otros idiomas. Sin embargo, ante esa demanda no satisfecha de manejo del inglés, para los jóvenes con necesidad de empleo, la solución más inmediata es otorgarles becas para que puedan costear ese aprendizaje.

El Congreso de la República inició hace tres años un aporte de 90 millones de quetzales que ubicó en el Ministerio de Economía y Ministerio de Educación que fue ejecutado cada año por instituciones especialistas en formación en el idioma inglés. El Ministerio de Educación desde el 2019 logró capacitar a 13 mil 631 estudiantes y 1 mil192 maestros de inglés en su programa de becas. La capacitación de maestros en ese idioma es fundamental para mejorar el programa de enseñanza a nivel nacional. Recordemos que uno de los objetivos de la educación en dotar a los estudiantes de las capacidades necesarias que les permitan generar sus propios ingresos y tener una vida digna para ellos y sus familias.

El 19 de marzo del año en curso, el Ministerio de Educación anunció 20 mil becas en el 2024 para el aprendizaje de inglés. Estas becas, dan recursos financieros al estudiante en ciclos de básico o de diversificado que están inscritos en un establecimiento oficial en cualquier departamento. La beca cubre la formación del idioma, la compra de un dispositivo inteligente, y el paquete de internet. Los egresados, dependiendo del nivel que alcancen en su formación de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), van pasando a niveles superiores de dominio, creando un encadenamiento productivo que les permita continuar con sus estudios o insertarse laboralmente. Las personas interesadas pueden revisar la página oficial en Facebook del Ministerio de Educación para informarse sobre como aplicar a estas becas.

Con el propósito de crear más empleos, la Unión Europea a través de dos de sus proyectos, ha logrado financiar la capacitación de más de 4 mil jóvenes que fueron insertados a los BPOs y ahora cuentan con una remuneración de hasta 2.5 salarios mínimos. Con estos fondos, el programa de Finishing School for Call Center Representatives de Agexport ha implementado con éxito la capacitación de estos jóvenes para el trabajo en conjunto con Intecap.

Este programa ha capacitado a más 8 mil 300 en sus 8 años de trayectoria con una tasa de empleabilidad del 85%. Los asociados del sector de BPO, han invertido más de 24 millones de quetzales para el desarrollo de la metodología de dicho programa.

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, el sector privado y cooperación internacional no es suficiente para cubrir la demanda de las empresas en el corto plazo. Las oportunidades que existen actualmente requieren de más esfuerzo público y privado. Se necesita más empleo, y el Congreso debe continuar e incrementar la asignación de fondos de becas para aprender inglés y otras habilidades técnicas. Basado en los buenos resultados como el de Finishing School, se tiene la certeza que escalabilidad de estos recursos bien invertidos, darán los resultados de empleabilidad que la población guatemalteca necesita. Es por ello que los programas de becas, como son las de los Ministerios de Educación y Ministerio de Economía, son indispensables para crear una línea base.

En resumen, para los países en desarrollo como Guatemala, otorgar becas para estudiar inglés o tecnología a jóvenes es crucial para reducir la brecha educativa, impulsar el desarrollo económico, reducir la pobreza, fortalecer el capital humano y promover la inclusión social, lo que a su vez contribuye al crecimiento y desarrollo sostenible del país.

