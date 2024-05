La mayoría de los guatemaltecos somos conscientes de lo bello que es nuestro país. En décadas pasadas, Guatemala se ha promovido como el Corazón del mundo maya, país de la eterna primavera, nación de culturas vivas, y como pluricultural y multiétnico, entre otros. Todos estos lemas tienen algo en común: todos son ciertos. Es complejo encontrar un eslogan que capture todo lo que Guatemala tiene por ofrecer en un territorio tan pequeño. Está claro que hay muchos otros destinos que son competidores férreos, de lo contrario estaríamos inundados de turistas. Como ese no es el caso, acertadamente, Inguat tiempo atrás clasificó la oferta turística de nuestro territorio en segmentos: aventura, convenciones, gastronomía, deporte, cultura y arqueología entre otros. En esta ocasión el segmento sobre el que vamos a reflexionar es el de cruceros.

La industria moderna de cruceros empezó en los años setenta cuando Carnival Cruise Line inició operaciones con el barco Mardi Gras. Entre 1977 y 1985 la serie de televisión El Crucero del Amor ayudó a promover el viajar en barcos modernos y estos han evolucionado para convertirse en hoteles flotantes con distintos tipos de amenidades que atraen a diferentes perfiles de viajeros. En 2023, la industria agremiada bajo Cruise Lines International Association (CLIA) fue anfitriona de 31.7 millones de pasajeros, un aumento de 2 millones respecto de 2019, cifra récord previo a covid. Más de la mitad de los pasajeros son estadounidenses seguidos por europeos, asiáticos y otros. El 22% toma dos o más vacaciones en crucero anualmente. En cuanto a los destinos que visitan, el 44% está concentrado en el Caribe, principalmente en el segmento de sol y playa, y el 5.6% viaja por la costa del Pacífico de América desde EE. UU. hasta Panamá. Estas cifran indican que hay más de 15 millones de pasajeros navegando anualmente en cruceros en aguas relativamente cercanas a nuestras costas.

Actualmente, en Guatemala los cruceros arriban a tres lugares: El principal es puerto Quetzal en el Pacifico donde llegan barcos pequeños, medianos y grandes que navegan las rutas entre el Canal de Panamá, la costa Oeste de EE. UU. y Alaska. A Santo Tomas de Castilla arriban barcos pequeños y medianos que navegan el Caribe. Finalmente, a Livingston llegan cruceros de expedición, un segmento relativamente nuevo con gran crecimiento en los últimos años. Los itinerarios y los puertos que visitan son planificadas por las líneas de cruceros con 2 años de antelación. Como país no hemos estado presentes en el top of mind de estos planificadores. En consecuencia, desde la temporada 2017-2018, cuando arribaron 115 cruceros, la llegada de cruceros ha ido decreciendo. En la presente temporada 2023-2024 recibimos menos de 50. En tanto, otros destinos cercanos se han beneficiado por tener un plan de promoción constante con las líneas de cruceros que los ha posicionado en su top of mind.

Las manifestaciones en Guatemala en octubre pasado que provocaron el cierre del país, forzaron a algunos cruceros a probar otros destinos casi desconocidos para ellos, donde los atendieron tan bien, que ahora van a visitarles más, con un consecuente detrimento en las llegadas a nuestros puertos. Confiamos que esto va a cambiar. Ahora que está al frente de Inguat Harris Whitbeck, quien además de ser un comunicador de profesión, ha viajado por todo el planeta, sabe cómo funcionan las cosas en el mundo moderno y tiene la apertura de sentarse con los actores de esta industria para enderezar el camino, para que en 2 a 4 años el panorama sea mejor.

Además, tenemos muchísimos retos en infraestructura de puertos y vial. En puerto Quetzal hay una terminal especializada lo que nos da una ventaja competitiva, toda vez que la experiencia que tienen los cruceristas es muy superior a la que puedan tener en un puerto de contenedores, como sucede en Santo Tomas de Castilla. Ahí sería ideal contar con un muelle especializado para cruceros. En Livingston no se necesitan puerto ni carreteras ya que los barcos se quedan anclados, pero sí es necesaria una profesionalización de los servicios disponibles, para contar con equipo de primera y los seguros mínimos necesarios. En destinos exitosos como Roatán -donde he tenido oportunidad de estar involucrado personalmente-, el éxito se ha logrado con el trabajo conjunto de autoridades portuarias, municipales, de turismo y sector privado. En Guatemala, el sector privado ha contado con mucho apoyo de Inguat respecto de participación en ferias y coordinación de seguridad para operaciones de cruceros; pero nos hemos quedado cortos con el involucramiento constante por parte de autoridades portuarias y municipales, con excepciones como la del alcalde Hugo Sarceño de Puerto Barrios.

Como Guatemala Cruise Council -la asociación civil sin fines de lucro que representa al sector privado organizado que atiende la industria de cruceros-, ya hemos tenido acercamiento con el director del Inguat, con el fin de trabajar de la mano para poner en marcha planes muy puntuales que empezarían a rendir frutos en un par de temporadas, y actualizar el Plan estratégico para el segmento de cruceros, que fue elaborado previo a la pandemia y quedó obsoleto. La proyección mundial de la industria es superar los 40 millones de pasajeros para 2027 o 2028, y la meta para alcanzar cero emisiones netas es para el 2050.

Como industria, tenemos muchos retos para atraer más cruceros a nuestros destinos, que sus pasajeros visiten sitios únicos y que dejen una importante derrama económica en ellos. Como nación, ya demostramos a las líneas de cruceros que somos capaces de atender 115 cruceros de forma exitosa, lo que demuestra que contamos con infraestructura, servicios, destinos y capital humano capacitado. Volver a recibir esta cifra o incluso muchos más es posible. En tanto lo logramos, debemos transformar nuestras debilidades en fortalezas para lograr un aumento sostenido a largo plazo, conforme la industria de cruceros continúa creciendo.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.