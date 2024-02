Cuando me preguntan qué lugar de Guatemala recomiendo para visitar, me es difícil decir un solo lugar porque Guatemala tiene tantas maravillas que compartir: una biodiversidad fantástica, áreas protegidas en casi todos los ecosistemas del país, volcanes y montañas, lagos y ríos, mar Caribe y océano Pacífico, bosques muy húmedos y valles secos, producciones agrícolas, sitios arqueológicos, ciudades coloniales, comunidades rurales y urbanas ricas en cultura, y cómo olvidar, una gastronomía única en cada rincón del país.

Más que pensar en dónde ir para tu próximo viaje en Guatemala, hoy te propongo que reflexionemos sobre la probabilidad de encontrar esas mismas maravillas cuando regreses a cada uno de los bellos lugares a visitar en Guatemala.

Cuando salimos de viaje, la primera visita a un nuevo destino siempre impresiona porque es un descubrimiento permanente: nuevas caras, nuevas vistas, nuevas especies, nuevos tejidos, nuevos servicios turísticos… El recuerdo de esa primera visita me hace soñar en volver. Algunas veces, desde el momento que me despido de ese lugar para volver a casa, ya estoy pensando y planificando cuándo podré regresar. He podido volver a veces en cuestión de semanas (sobre todo cuando me queda cerca, o tengo una razón laboral para volver), pero a veces han pasado años antes de poder regresar.

Las siguientes visitas al mismo lugar no dejan de sorprenderme. Siempre descubro algo que no había visto antes: algunos árboles o plantas que florean ahora que no estaban tan coloridas antes. Algunas especies de aves que cantan ahora que no escuché o vi antes. Me fijo en algún detalle arquitectónico, o me cuentan una historia nueva sobre el lugar que me permite valorarlo aún más. Y por supuesto, nuevos servicios turísticos; en todos lados, veo nuevos servicios turísticos. ¡Qué bueno para los emprendedores y las empresas! El turismo les está generando ingreso económico.

Sin embargo, a lo largo de los años, he notado que en muchos destinos, los atractivos turísticos han ido perdiendo su “atractivo”: la acumulación de basura a la orilla de la carretera, en las vertientes y en las calles en general, dan un aspecto de descuido. El crecimiento urbano y las construcciones de casas por toda la zona rural atestiguan del incremento poblacional, y por supuesto, las extensiones de bosque y los hábitats naturales van desapareciendo junto con su biodiversidad. Las actividades humanas cada vez tienen más impacto en nuestro ambiente y en el bienestar de la sociedad; y el turismo no es excepción.

Considerada como “la industria sin chimeneas”, el turismo es una actividad económica lucrativa que puede traer grandes beneficios por medio de ingresos económicos y divisas al país. Sin embargo, el turismo sin planificación ni control, puede dejar beneficios económicos para algunos proveedores de servicios, y genera al mismo tiempo varios impactos negativos a corto, mediano y largo plazo, como erosión en los senderos, basura por doquier. Con el incremento de ese turismo desordenado, los anfitriones locales se sienten inundados por grupos de visitantes con tiempo limitado para comprar, y solo logran algunas ventas; los pobladores locales se sienten agobiados de tanta gente foránea en su pueblo, personas que pasan, compran poco, y entorpece la movilidad. Se quejan de que sus jóvenes ya no se interesan por las costumbres locales, y prefieren imitar costumbres ajenas. Hemos visto esa situación en el turismo en la Antigua Guatemala, Panajachel, Chichicastenango, Monterrico, San Juan La Laguna, y otros sitios del país y nos preguntamos: ¿ese es el tipo de turismo que queremos a largo plazo? ¿Qué nos deja realmente?

Soñamos que el turismo sea uno de los ingresos que crezca y que contribuya más al PIB nacional. Pero no vale la pena solo tener más visitantes, porque más visitantes significa más impactos negativos. Es tiempo de ser selectivos con el turismo, y sobre todo ser mejores gestores de ese turismo para que sea SOSTENIBLE. Realmente la clave no está en recibir MÁS turistas, sino en recibir MEJORES turistas.

El turismo sostenible no es un segmento de mercado; el turismo sostenible es un sistema de gestión centrado en la identificación y medición de impactos turísticos que nos permite desarrollar una planificación y operación del turismo para beneficiar las generaciones actuales y futuras, poniendo en valor y conservando los recursos naturales y culturales de un área. Requiere de un monitoreo regular de los impactos de la actividad turística, a nivel económico, socio-cultural y ambiental. Esa información permite tomar decisiones en cuanto a acciones de prevención de impactos, y permite desarrollar un plan de gestión turística a nivel local, integrando actores en toda la cadena de valor.

Guatemala ha sido un destino turístico por décadas cuyos principales atractivos son culturales y naturales. Es más, tenemos mayor diversidad natural que Costa Rica a nivel de ecosistemas, tenemos más sitios arqueológicos Mayas que México, y tenemos una amabilidad nata en nuestros pueblos para atender al visitante. ¡Tenemos mucho a favor! No es necesario que sigamos con la misma gestión turística. Guatemala ya tiene todo lo necesario para fortalecer su turismo, basado en una gestión sostenible, que permita generar más beneficios a todos, y sobre todo, generarlo a largo plazo. Tenemos rutas de acción centradas en sostenibilidad, expertos en conservación y en turismo que quieren apoyar el desarrollo turístico sostenible, y tenemos centros de formación en turismo que están integrando estos conceptos en los futuros profesionales.

Construir un turismo sostenible es la herramienta clave para Guatemala y es tarea de todos: tanto de los planificadores, como de los gestores y operadores del turismo en el territorio, como de los mismos turistas nacionales y extranjeros. Cada uno debe estar conscientes de las huellas que deja al viajar, para lograr maximizar los impactos positivos del turismo, y minimizar los negativos. Tomemos decisiones más intencionales hacia la sostenibilidad. Evalúa tu estilo de vida, tu forma de viajar, tu forma de servir en el turismo y decide hacer cambios para ser mejores viajeros y gestores turísticos.

Es tiempo de unir esfuerzos y fortalecer el turismo de Guatemala por medio de la sostenibilidad turística.