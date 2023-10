Puertos en Guatemala: Por qué serían más eficientes si los servicios en tierra y agua fueran con alianzas público-privadas

Hugo Maul , director económico del Cien, recuerda que Guatemala depende de la carga a granel, porque son materias primas para la industria agrícola y alimentaria, como cereales que sirven para concentrados; maíz y trigo que se destinan a tortillas y pan; y los insumos agrícolas como fertilizantes y otros insumos agrícolas claves. En el caso, de los contenedores, son importaciones de artículos de consumo y maquinaria, así como las exportaciones principales, como el vestuario y el sector agrícola no tradicional.

Además de que los tiempos de despacho en aduana pueden ser altos, las dificultades que hay son de operación de los puertos. “Hay grandes diferencias entre Puerto Quetzal, Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás de Castilla. Los dos primeros tienen una eficiencia superior. Puerto Barrios, tiene un acuerdo con el que se maneja bajo estándares privados y es un puerto pequeño, mientras que Puerto Quetzal tiene la operación en carga contenerizada de APM” indica.

Maul puntualiza sobre los principales desafíos para mejorar en materia de puertos en el país, en el extracto de esta entrevista.

¿Qué hace falta para mejorar en los puertos de Guatemala?

Tenemos atrasos porque los niveles de los puertos en el Atlántico están por debajo de los puertos del Pacífico. También hace falta ampliar las inversiones sobre todo en Puerto Quetzal para que haya más capacidad y equipo para el manejo de la carga. Mientras no se realice el país mantiene limitaciones importantes de cara al futuro y al crecimiento que se espera. La carga que maneja APM es más del 100% para lo que fue diseñada. Para la carga a granel, el problema es que Puerto Quetzal, con el muelle que siempre existió, desde antes del 2015 se encuentra saturado y opera a niveles mayores del 70% de su capacidad, lo que hace que no se pueda manejar más carga.

Hace falta pensar en nuevas inversiones para carga contenerizada y dejar el muelle comercial para que sea especializado para la carga a granel, que junto con la optimización de las operaciones dentro de los puertos reduciría la espera que tienen los barcos.

Los puertos no tienen un nivel de eficiencia de estándares internacionales, los que están mejor, están por debajo de un puerto panameño o mexicano, y son muy ineficientes si se comparan con uno de Asia o Europa.

¿Quién debe invertir para esas mejoras?

La forma en que se administran los puertos en casi todo el mundo es con una figura en la que el puerto es dueño de la tierra, pero las operaciones que se realizan en esa tierra y en el agua la hacen privados. De manera que las portuarias no prestan el servicio, sino que son operadores privados, que, con concesiones, que se otorgan con licitaciones y contratos de arrendamientos trasparentes y competitivos ofrecen los servicios de grúas, transporte de carga, almacenamiento, estiba y otros. Esas inversiones no corresponderían a las empresas portuarias, sino a empresas privadas, pero se necesita planificación de largo plazo —para no solo estar gestionando los cuellos de botella en cada coyuntura—, para licitar y contratar con diferentes modelos de Alianzas Público Privadas, contratos de arrendamientos, de construcción-operación y devolver al Estado.

En Guatemala, planificamos las necesidades portuarias para la siguiente década, pensando en lo que se tuvo que hacer hace más 20 años, y con esa mentalidad no se logrará la calidad y eficiencia que requiere un país que le apuesta al modelo exportador y de nearshoring.

¿Se mantiene la competitividad en precios al cambiar el modelo?

En materia de puertos el indicador básico es cuánto tiempo pasa la carga antes de salir. Lo óptimo es que sea el menor, porque esos retrasos son tiempo y dinero perdido. Ese el indicador es el que hay reducir, porque se traslada en costos y cuando los barcos no pueden atracar porque hay colas, se pagan multas por los barcos que se quedan en alta mar.

En la medida en que vengan barcos más grandes a Guatemala, es más fácil bajar costos del transporte marítimo, pero esos grandes buques no entran en los puertos por el nivel de calado que tienen. Es como decir, vamos a traer mercadería en un gran camión, en lugar de usar un montón de picops pequeños. Puerto Quetzal tiene la ubicación estratégica para ser el puerto del Pacífico que pueda dar cabida a los buques que lleven toda la carga consolidada de Honduras y El Salvador.

