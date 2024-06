Las fotografías y videos de un grupo de mujeres en ropa interior que posan en el corredor de la Municipalidad de Antigua Guatemala y que fueron publicadas en redes sociales generan opiniones encontradas entre internautas, pero la comuna de la Ciudad Colonial explica qué fue lo que ocurrió la madrugada de este jueves 27 de junio.

Algunas publicaciones cuestionan que edificios que forman parte de complejo colonial de Antigua Guatemala sean utilizados para acontecimientos como este, pues consideran que atenta contra la conservación del patrimonio, por lo que piden mayores controles a las autoridades locales.

Sin embargo, el Ayuntamiento publicó un comunicado en el que señala: “Respecto a las fotografías que circulan en redes sociales, de personas bajo efectos de alcohol en el pasillo frente al Palacio del Noble Ayuntamiento a las 02:00 a.m., queremos informar que el personal de la Policía Municipal se encargó de retirarlas de manera inmediata de la vía pública, para mantener el orden y garantizar el respeto hacia nuestra población”.

De acuerdo con la comuna antigüeña, el incidente de este jueves no tiene relación con ningún tipo de campaña y no está relacionado con la municipalidad, pues fue protagonizado por un grupo de turistas extranjeras que, bajo los efectos del alcohol optaron por fotografiarse en el edificio que alberga al Ayuntamiento.

Las turistas que se fotografiaban en traje de baño provenían de Miami, Florida, EE. UU., según se informó.

David Ortiz, director de Comunicación de la comuna de Antigua Guatemala, señaló que ese grupo de personas se encontraba a las 2 de la mañana frente al Palacio del Ayuntamiento “en estado de ebriedad” y que “eran turistas que venían de otro país”.

“No tiene nada que ver con el Ayuntamiento y es una situación recurrente, este caso fue porque obviamente se pusieron las imágenes en redes sociales, por lo que nosotros emitimos un comunicado y por lo llamativo que fue la vestimenta de las señoritas, pero es una situación de cada fin de semana”, comentó Ortiz.

Agregó que muchas personas que llegan el fin de semana para celebrar suelen tomarse fotografías frente a los edificios o monumentos y para evitar situaciones como la de este jueves, agentes de la Policía Municipal trabajan las 24 horas.

Dijo que en este caso se les solicitó a las señoritas que se retirarán del lugar y que estas no pusieron resistencia para hacerlo.

Ortiz explicó que para sesiones fotográficas en edificios de la Ciudad Colonial solo se debe hacer un requerimiento dirigido al alcalde y este no tiene ningún costo; sin embargo, para los monumentos que están bajo resguardo del Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala el procedimiento es distinto y debe efectuarse de forma directa con esa entidad.

En redes sociales algunos internautas relacionaron la presencia de la mujeres en lencería en casos de trata de personas, pero a criterio de la comuna, eso no ocurre en Antigua Guatemala, pues, según ellos, es una de las ciudades más seguras del país y por eso los turistas nacionales y extranjeros la visitan con frecuencia y gustan de hacerse sesiones fotográficas.

“Todo esto en ningún momento en Antigua Guatemala, los turistas siempre vienen y disfrutan de la hospitalidad que tenemos los antigüeños, se sienten muy cómodos ya que es una ciudad muy segura, es la ciudad más segura de Guatemala con circuito cerrado y un centro de monitoreo que está trabajando a las 24 horas, entonces se sienten en libertad de andar en traje de baño, que eran las prendas que utilizaban estas señoritas”, refirió Ortiz.

Por su parte, el alcalde de la Ciudad Colonial, Juan Manuel Asturias, informó que se refuerza la seguridad y que prueba de ello, la Policía Municipal llego al lugar a la hora de la denuncia y “procedió a retirarlas”.

“Eran extranjeras procedentes de EE. UU.”, agregó el jefe edil.

No riñe con el aspecto colonial

De acuerdo con el urbanista José María Magaña, incidentes como el registrado esta mañana con la presencia de mujeres en lencería no atenta contra la conservación y la categoría patrimonial de la Ciudad de Antigua Guatemala.

“En términos generales yo pienso que el asunto no riñe con la conservación, no riñe con el uso de la ciudad y su categoría de monumento, sino todo lo contrario es un monumento digno de sacarle cualquier provecho que sea necesario (…) pero más allá del tema de la mojigatería del antigüeño común y corriente pienso que no debería de trascender mayor cosa”, dijo Magaña.

El urbanista detalla que ese acontecimiento no tiene relación con trata de personas y los desordenes que suelen ocurrir desde hace varios años los jueves y viernes por las noches, cuando jóvenes de distintas partes del país protagonizan incidentes en área públicas de la ciudad.

