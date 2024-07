El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no buscará su reelección para la Casa Blanca. El mandatario informó su decisión compartiendo una carta que fue divulgada en su perfil oficial de la red social X.

Las críticas contra el presidente norteamericano habían venido en aumento tras una serie de equivocaciones en actos públicos. Los señalamientos se acrecentaron tras el debate presidencial que sostuvo con el candidato y expresidente, Donald Trump.

En la carta divulgada por las redes sociales, Biden, de 81 años, afirma que se centrará en sus actividades como presidente, pero que espera a finales de esta semana compartir mayores detalles sobre su decisión.*

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", indica el documento.

El estado de salud del presidente de los Estados Unidos, tanto físico como mental, ha sido cuestionado durante el último mes. Finalmente, Biden decidió declinar su candidatura presidencial para las votaciones de este año.

"Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido". Biden, también destacó alguno de los que consideran han sido de los mayores logros durante su administración.

"Sé que nada de esto se habría podido hacer sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo".

La renuncia de Biden para conseguir una reelección deja un puesto vacante para los demócratas. Pero el presidente pidió, también por sus redes sociales, que ahora la candidatura sea para la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris.

“Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”, posteó el presidente en su red social X.

El mayor rival para los demócratas es el expresidente Donald Trump quien busca recuperar la presidencia de los Estados Unidos. Trump fue objeto de un atentado, lo que ha valido recuperar apoyo de buena parte de los votantes estadounidenses.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV