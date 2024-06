En el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, a cargo del juez Raúl Francisco Ramírez, fue absuelto del médico cirujano Néctor Humberto Estrada Magariño , quien era acusado de homicidio culposo por la muerte de Gema Sagastume López, durante una cirugía estética el 26 de diciembre de 2019.

El juzgador explicó durante la lectura de la resolución que dentro de las acusaciones presentadas tenía ciertas carencias.

Una de las deficiencias detectadas por el juez fue una nota donde se indicaba que Estrada no estaba habilitado para ejercer como médico en el momento que llevó a cabo el procedimiento quirúrgico a Sagastume.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público (MP), Gema Sagastume perdió la vida durante una intervención quirúrgica a cargo de Estrada. El procedimiento era una lipoescultura.

Lea más: “Comencé a pedir auxilio”: inicia juicio contra médico señalado de la muerte de una joven en una operación estética

La lectura de la sentencia fue programada para el viernes 14 de junio.

El viernes 31 de mayo el juicio contra Estrada dio inicio, donde el juez explicó que la causa de muerte de Sagastume fue un paro respiratorio, aparentemente "por negligencia" del cirujano, quien le provocó una sangrado profundo durante la operación.

Durante la audiencia de ese día, Estrada se limitó a decir que "se abstenía de declarar".

“No son clientes, son pacientes"

Al terminar la audiencia, Mara López, madre de Gema, compartió que el juez Ramírez trasladó el caso al Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala por el delito de usurpación de calidad.

"El mismo juez nos da ese camino a seguir", dijo López.

López dijo que está buscando que la licencia del cirujano Estrado sea inhabilitada.

También comentó que durante el proceso se presentó sin asesor técnico, ni testigos, ya que la colegiada que contrató "la dejó tirada" y no ofreció "la prueba contundente" que podía definir el desenlace del juicio.

El cirujano Néctor Humberto Estrada es absuelto de homicidio dentro del caso de Gema Sagastume ocurrido en diciembre de 2019.



El juez Francisco Ramírez indicó que la acusación tuvo carencias y que no se logró demostrar la culpa del médico.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/LxfeEXLiFW — Elmer Vargas (@evargas_gtv) June 7, 2024

La madre de Gema expresó que cuenta con el apoyo del Instituto de la Víctima y agradeció el esfuerzo hecho por el Ministerio Público.

“No me voy a dar por vencida hasta que ese señor no tenga su merecido de ser tan irresponsable, de no seguir protocolos, de no seguir estudiando para salvaguardar las vida que él juro proteger", añadió.

López manifestó que en la audiencia enfatizó que el procedimiento al que se sometió Gema era una operación selectiva, ya que era una cirugía estética.

“No voy a recuperar a mi hija, pero estoy en esta lucha para sentar un precedente para que los médicos y cirujanos plásticos arrogantes que piensan que lo saben todo y dejan de seguir protocolos, no tengan vidas en sus manos", agregó.

Angustia en el quirófano

El 31 de mayo, López narro entre sollozos que no le permitían entrar a ver a su hija.

“Yo le dije a Gema que nos fuéramos de ahí, y comencé a pedir auxilio, que llamaran a una ambulancia”, relató.

“Yo me acerqué a él -médico. para preguntarle si había algún problema o riesgo, pero me dijo que no, que todo estaba bien, que no me preocupara y que ella —Gema— iba a salir bien”, agregó.

El médico Estrada, a petición de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, fue enviado a juicio el 22 de septiembre de 2022.