Josué Alberto Mendoza Senté, alias el Smoking, no solo es uno de los líderes de la clica Little Psycho Criminal del barrio 18, también es propietario de taxis no autorizados o piratas que circulan en colonias de Mixco, asegura la Policía Nacional Civil (PNC).

El 16 de noviembre de 2016, las autoridades efectuaron una requisa en el Sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 y en Fraijanes 1, fue así como se percataron que en su celda no estaba Josué Alberto Mendoza Senté, el Smoking, aunque hasta la fecha se desconoce como logró escapar y quienes fueron sus cómplices dentro del Sistema Penitenciario.

A ocho años de que se fugó las autoridades policiales indican que Mendoza Senté sigue involucrado en hechos criminales, pero los ilícitos los coordina desde Tapachula, Chiapas, México.

Desde esa región, según los investigadores policiales, ordena extorsiones y las ganancias ilícitas las ha utilizado para comprar vehículos que circulan como taxis no autorizados en las colonias Lo de Bran, Carolingia, San José las Rosas, todas en la zona 6 de Mixco y en la Primero de Julio, zona 5 de ese municipio.

Después de que se fugó, las colonias en mención aún eran lideradas por el Smoking. Sin embargo, llegó un momento en que ordenaba extorsiones y crímenes sin consultar a los máximos líderes del Barrio 18, eso provocó que fuera desterrado de la clica y que mataran a uno de sus hijos como represalia, afirman los agentes policiales. En su lugar fue designado Gustavo Adolfo Pirir García, alias el Hammer.

La compra

El conflicto entre los miembros de la clica Litte Spyco Criminal se agravó, según los investigadores, cuando el Smoking compró vehículos "scion" para que funcionen como taxis e ingresen a dichos sectores para trasladar usuarios.

“El Smoking prácticamente hizo sus negocios comprando taxis, pero no tiene derecho de operar en esas colonias y lo hace bajo de agua, pero eso es lo que ha creado una pugna con otros pandilleros que también tienen esos carros”, afirmó un agente policial.

Junto a alias Smoking escaparon Andy Santana García Vásquez, conocido con el alias de Andy e integrante de la clica Crazy Rich y Hans Ludwin Flores Quintanilla, alias el Rabit, de la célula criminal Master Dancer of Rap.

La proliferación de taxis no autorizados se observa principalmente en municipios del departamento de Guatemala, este año según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), han sido ultimados 25 taxistas a nivel nacional, varios de ellos conducían taxis piratas.

Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario, adscrita a la PDH, ha explicado en declaraciones anteriores que han conocido quejas de usuarios que aseguran haber visto a los conductores de los taxis piratas consumir drogas mientras conducen.

Candelario Herrera, miembro de la Asociación de Taxistas Estacionarios, afirma que este año el problema con los taxis piratas se agudizó, a tal punto que deben tener cuidado para ingresar a ciertos lugares para recoger o dejar usuarios, principalmente en Villa Nueva, Mixco y Chinautla, porque han sido víctimas de agresiones.

“En Chinautla es delicado meterse, a veces los que manejan los taxis piratas nos lanzan piedras, nos insultan o nos persiguen en los vehículos para agredirnos”, afirma.

Herrera dice que han sostenido reuniones con las autoridades policiales y municipales para denunciar esas agresiones.

Estructura criminal

El 22 de julio la Fiscalía Municipal de Mixco, bajo la Coordinación del Fiscal Regional de la Región Metropolitana, efectuó la “Operación Scion” en conjunto con la PNC, y Policía Municipal de Tránsito de Mixco, en la que identificaron a pilotos y registraron los vehículos.

Fiscales del MP indicaron en esa ocasión que las acciones son parte de una investigación para desarticular una estructura criminal de taxistas, la cual estaría vinculada a secuestros y asesinatos en Mixco. El nombre del operativo hace referencia directa al tipo de vehículos que son utilizados como taxis por estas estructuras.

El caso que impulsó la investigación fue el secuestro de Henry Roderico Juárez López, ocurrido el 6 de julio de 2024 en la colonia Lo de Bran, zona 6 de Mixco. Este hecho fue captado por cámaras de seguridad del sector. A pesar de que la PNC capturó a uno de los supuestos involucrados, se desconoce el paradero de Juárez López.

¿Por qué prefieren esos vehículos?

Nelson Escalante, presidente de la Federación de importadores, vendedores y gestores de vehículos nuevos y usados de Guatemala, dice que la proliferación de los automóviles Scion, que en su mayoría son utilizados como taxis, se debe a que tienen un motor económico y una amplia carrocería. Sin embargo, indica que por los costos elevados que implica su importación, la mayoría de los importadores ha decidido no traerlos más al país.

“Los que ven en la calle son los únicos que quedan, sucede que es una línea exclusiva para Estados Unidos y no hay de agencia, a la gente le gusta porque tiene bastante espacio y los repuestos son similares a los de otros vehículos, pero la versión 2012 a la gente ya no le gusta porque es motor más grande y consume más gasolina, además cambió de forma”, afirma.

Este tipo de vehículos, según Escalante, comenzaron a ser importados desde hace 15 años y el negocio era rentable porque se vendían a buenos precios por ser nuevos.

“Nosotros como importadores ya no los podemos traer, primero porque hay una ley que nos prohíbe traer automóviles con más de 7 años de antigüedad, aunque si arranca y camina no hay problema, pero el principal problema son los costos de importación, le puedo decir que ya nadie los trae”, agregó.

Iniciativa

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó que se trabaja en proponer normativas para afrontar el tema de los “taxis pirata”. Anunció que se entregará al Congreso una iniciativa de ley y junto con ello se elaborará una estrategia para tener el control de estos vehículos que son utilizados por estructuras criminales para asaltar y hacer secuestros exprés.