Aumento por meritocracia genera desacuerdos en el pacto colectivo del Mineduc con STEG

El Pacto Colectivo de Educación entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg) y el Ministerio de Educación (Mineduc) continúa avanzando, pero la falta de consenso en las atribuciones por desempeñar y el requerimiento de meritocracia a los maestros aumenta la tensión.



Si bien hay desacuerdos sobre el Seguro Médico Escolar y la capacidad de intervenir en programas de capacitación a docentes, también se vislumbra una fuerte discusión en los artículos relacionados con prerrogativas.

El jueves pasado hubo una manifestación del Steg y su dirigente Joviel Acevedo, antes de la discusión de los artículos pendientes del pacto colectivo, los más importantes para el sindicato, puesto que son en los que se define el aumento de salarios y bonos que, según declaraciones de las autoridades, ahora deberán tener un carácter meritocrático, lo que supone que se tomará en cuenta los escalafones y logros académicos de los docentes.

Principales disensos

Con la solicitud de la ministra de Educación, Anabella Giracca, y del gobernante Bernardo Arévalo, el Steg hizo la manifestación por la falta de consenso, y tenía como fin una reunión con el presidente del Congreso.



Durante la sesión, Acevedo aseguró que la cartera no ha querido llegar a acuerdos sobre algunos artículos, entre los que destacan el 62, que hace referencia al programa del Seguro Médico Escolar, y los que buscan acreditar al sindicato para intervenir en los programas para la capacitación de los maestros y programa estudiantil.



Desde el acta 2, con fecha del 6 de marzo, se mostró la negativa del Mineduc a la solicitud del sindicato para la reinserción de ese programa, que para este año tenía previstos Q350 millones.



Durante los años en que el seguro estuvo vigente, le costó al Estado alrededor de Q900 millones, cubriendo en el mejor de sus años al 16 % de los estudiantes del sistema, según información de la cartera educativa. Por esa razón, fue derogado con el acuerdo 36-2024.



El Mineduc asegura que, al no estar vigente el programa, la redacción del artículo 62, ubicado en el acta 20, no puede quedar así, ya que en la actualidad el programa vigente se llama Salud Escolar, y está a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.



El otro punto en el que no hay consensos es el caso de los artículos que buscan conceder al sindicato de Acevedo la capacidad de intervenir en la decisión de los programas de capacitación de docentes y el programa estudiantil, como lo muestra el acta 5, del 3 de abril.



A esas solicitudes, sin consensos, que buscan que el sindicato ejerza funciones administrativas, la ministra de Educación respondió citando el artículo 154 de la Constitución que dice que función pública no es delegable.

"Táctica para ceder”

Una fuente del Ejecutivo que pidió no ser citada explicó a Prensa Libre, indicó que la manifestación del jueves último por parte del sindicato de Joviel Acevedo, es una táctica de presión por parte del Steg, al ver que el ministerio no está dispuesto a ceder en peticiones que no correspondan a condiciones laborales, “que debería ser el fin de un pacto colectivo de trabajadores, y no solicitudes que, por el contrario, buscan acreditarse para formar parte de la toma de decisiones que por mandato constitucional únicamente le corresponden al ministerio”.

Esta marcha se realizó previo a la discusión de los artículos pendientes del pacto colectivo, los más importantes para el Steg puesto que son en los que se define el aumento de salarios y bonos que, según declaraciones de las autoridades, ahora deberán de tener un carácter meritocrático.

El Mineduc y el Steg tienen hasta febrero del 2025 para llegar a consensos porque, de no hacerlos, Acevedo y su sindicato aseguraron que habrían consecuencias.