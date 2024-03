Un operativo autorizado de la Policía Nacional Civil (PNC) está conformado por al menos 10 o 15 agentes, según sus protocolos. Por otro lado, el personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) debe estar debidamente uniformada y no puede registrar automóviles. Sin embargo, no tienen un número establecido de agentes en los puestos de control, debido a que cada comuna se rige por sus protocolos de actuación.

En las últimas dos semanas, han circulado denuncias en las redes sociales en las que automovilistas afirman ser víctimas de abusos por parte de agentes de la PMT en el departamento de Guatemala, al argumentar que no se trata de un operativo autorizado porque no reunen las carácteristicas, y solo hay dos uniformados que verifican los vehículos.

Autorización

Tanto las autoridades policiales como de tránsito reiteran las características que deben observar en los puestos de registro.

En la oficina de Comunicación Social de la PNC se informó que, un puesto de control autorizado debe estar integrado por al menos 10 o 15 personas, como mínimo.

Dentro de los protocolos se designa un agente para que seleccione y pare vehículos sospechosos.

Dos agentes se colocan al final del puesto, quienes están a bordo de motos o autopatrullas, para perseguir a los automovilistas que evadan la señal de alto. El resto de los agentes revisan el vehículo y piden los documentos a los conductores.

Presencia de mujeres

Entre los elementos policiales que están en el puesto de control debe haber al menos una mujer policía, para que revise a las conductoras y vele porque se le respeten sus derechos.

Los agentes deben estar debidamente uniformados y el código o número de registro en el uniforme con su nombre tienen que ser visibles.

El automóvil debe ser revisado en presencia del conductor, para evitar cualquier malentendido con los agentes. El conductor también puede grabar con su teléfono mientras su vehículo es revisado.

Excepción

Las autoridades policiales reiteran que existe una línea entre un puesto de registro y un operativo de emergencia. En caso de presentarse una emergencia o persecución donde se quiere identificar un vehículo se lanza una alerta y cualquier autopatrulla o agente motorizado tiene la faculta para detener un automóvil, lo cual está normado en el artículo 25 de la Constitución Política de la República y en el artículo 12 del reglamento de la PNC.

En caso de que se cometan abusos en contra del conductor se encuentran habilitados los números de Inspectoría General 30327356 y 1531.

Después de presentarse la denuncia, el personal de inspectoría deberán acudir al lugar donde ocurren los hechos y recabar los testimonios de los supuestos afectados y los agentes que tienen el procedimiento.

En el caso de las PMT, no hay un número establecido de agentes que deben conformar el operativo. Sin embargo, no pueden tomar acciones que no les corresponde como registrar el automóvil.

En el caso de la Ciudad de Guatemala, el Intendente de Tránsito de la PMT, Amílcar Montejo, afirma que al momento del operativo los agentes están en la obligación de identificarse ante el conductor.

Agrega que el operativo debe estar debidamente señalizado, los agentes deben estar uniformados y portar las insignias de la comuna, deben contar con carné municipal y contar con equipos de radiocomunicación.

“En el caso de Emetra se llaman operativos de prevención, nosotros no hacemos registros”, acotó.

Si la PMT detecta a un conductor bajo efectos de licor se debe notificar a la PNC.

Protocolos propios

Brenda Santizo, vocera del Departamento de Tránsito de la PNC, refiere que en el reglamento de tránsito no hay ningún artículo que regule la conformación de un operativo. No obstante, en el caso de la PNC existen protocolos de actuación.

“En el caso de las municipalidades también se rigen según sus manuales de procedimientos, por lo que en algunos casos los agentes de PMT andas solos y en cualquier momento pueden detener a las personas”, dijo.

Delegar responsabilidades a un solo agente puede desencadenar abusos, por lo que según Santizo, se hacen verificaciones en las municipalidades para determinar cuáles son los procedimientos que utilizan para controlar el tránsito en sus jurisdicciones.

Las multas que la PMT debe colocar por las diferentes infracciones sí están normadas en el Departamento de Tránsito. Las multas más comunes son por no portar la licencia y el conductor debe pagar Q200, por portar la licencia vencida deberá cancelar Q300 y Q400 por no tener licencia tramitada.