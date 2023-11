Capturados por caso Toma de la Usac son enviados a Mariscal Zavala y audiencia de primera declaración será el 21 de noviembre

Mientras la audiencia se celebraba hubo críticas de representantes legales de los acusados porque no se les permitía ingresar a la sala, esto, según dijeron los guardias que evitaban el paso, por el tamaño del lugar.

Además, el juez Cruz programó la audiencia de primera declaración para el martes 21 de noviembre a las 9.30 horas. Mientras tanto, los cinco permanecerán detenidos.

Son señalados en el caso Toma de la Usac

Este jueves 16 de noviembre, el Ministerio Público realizó 31 allanamientos en el país con el fin de cumplir con 27 órdenes de captura por el caso que llamaron Toma de la Usac: Botín Político.

Según el MP, los 13 meses que estuvo tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) sirvieron como plataforma política de varios candidatos, incluyendo el presidente electo, Bernardo Arévalo.

Finalmente, los fiscales y la PNC lograron cinco capturas. Los detenidos están acusados de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.

Entre los detenidos está Marcela Blanco, ex candidata diputada del partido Movimiento Semilla y quien no consiguió ganar un curul en las elecciones; Rodolfo Chang, decano de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Usac; Alfredo Enrique Beber, ingeniero civil y catedrático; Eduardo Velásquez, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y el estudiante Javier Alfonso de León Gómez, quien el próximo martes, día que deberá dar su primera declaración, iba a graduarse de la licenciatura en Física Aplicada.