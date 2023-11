Capturan a Marcela Blanco, excandidata a diputada de Semilla, vinculada al caso de ocupación de la Usac

Las ordenes de aprehensión tienen fecha 15 de noviembre de 2023, están dirigidas al director de la PNC y firmadas por el juez Víctor Manuel Cruz Rivera.

Los cateos los coordina la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del MP, pero no ha dado detalles sobre qué caso se trata, aunque luego denominó el caso como Toma de la Usac: Botín Político.

Blanco, fue detenida en su vivienda la mañana de este jueves 16 de noviembre y luego fue llevada a la Torre de Tribunales.

“No he hecho nada malo”

Fue allí en donde dio declaraciones y relató lo que se vivió durante el allanamiento a su casa y su posterior captura.

Al ser consultada sobre el porqué de su captura, respondió: “Es por hablar en contra de la corrupción”.

Añadió que también los fiscales y agentes de la PNC llegaron a su casa antes de las 6 horas y esperaron a que fuera la mencionada hora para ingresar al inmueble.

“Intimidaron a toda mi familia, a mí no me da miedo, pero a mi familia sí. Mi abuela entró en crisis nerviosa”, relató Blanco a periodistas.

“¿Qué está Pasando con Guatemala? Esto ya es en contra de la población, soy una ciudadana más, no tengo un cargo público y me están haciendo esto, porque por medio de mis redes sociales he denunciado a cada una de las personas que le están haciendo daño a toda Guatemala, y esta vez me tocaron directamente a mí”, expresó Blanco.

Caso Usac

La joven excandidata de Semilla señaló que la captura supuestamente es por el caso de la ocupación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y recalcó que ella no estudió allí, pues es egresada de la Universidad Rafael Landívar.

Dijo que ella sí apoya la lucha en contra del “usurpador que está allí” -en la Usac, en alusión al rector Wálter Mazariegos- .

“No he hecho nada malo, nada más que denunciar la corrupción, que es todo lo que deberíamos hacer los guatemaltecos”, señaló Blanco en el ingreso a Torre de Tribunales.

El MP no había informado oficialmente sobre qué caso es el que están investigando, pero a eso de las 9.15 am convocó a una conferencia de prensa para dar detalles del caso que denominó, toma de la Usac: Botín Político.

Walter Mazariegos es el rector de la Usac desde el pasado 1 de julio de 2022, según las actas administrativas, pero buena parte de la comunidad universitaria rechaza su nombramiento y toma de posesión, pues señalan que hubo fraude.

La sede de la Usac y otras sedes universitarias del país fueron ocupadas por grupos de estudiantes que exigían nuevas elecciones en esa casa de estudios pues rechazaban la elección de Mazariegos como rector.

La mañana del 9 de junio de 2023, los estudiantes organizados entregaron las instalaciones del campus central de la Usac.