El titular del Ministerio de Gobernación Francisco Jiménez se refirió este 30 de mayo al caso de la muerte de Jorge Sebastián “Farruko” Pop y a la investigación que se efectúa.

Luego de la localización del cuerpo del joven creador de contenido y cantante, autoridades del Ministerio de Gobernación coordinaron el aislamiento de líderes pandilleros que están en la cárcel.

El cadáver de Pop fue hallado en El Limón, zona 18 capitalina, en una casa que, según las autoridades, estaba bajo el control de pandilleros del Barrio 18.

Ese hecho habría sido causa para que el Ministerio de Gobernación relacionara a esa pandilla con el crimen, por lo que gestionó la separación e aislamiento de varios líderes que están en prisión.

Jiménez dijo este 30 de mayo que el aislamiento no tiene “incidencia directa” sobre la investigación del caso.

“Lo que tiene como objetivo es limitar el área de acción de los líderes que tienen el control externo. Hay un impacto en algunas decisiones. Sospechamos que esa posibilidad del aislamiento la tienen presente y tienen dinámicas para continuar operando”, detalló.

Según el ministro, es necesario otro tipo de medidas para evitar que los pandilleros continúen operando dentro de las prisiones.

Lea más: “Lobo”, “Vago”, “Mosca”, “Lunático”: Quiénes son los pandilleros aislados tras la muerte de Farruko Pop

“No hay una reglamentación legal específica de lo que es el aislamiento. Lo que tomamos son medidas administrativas, que no pueden ser permanentes y no se les puede prohibir derechos que tienen”, detalló.

Según Jiménez, las situaciones de aislamiento en otros países son más drásticas, por lo que sería necesario que en Guatemala el Congreso de la República emita una legislación.

Cómo avanza la investigación



El lunes 27 de mayo, Carlos López quedó ligado a proceso por un Juzgado de turno, por la vinculación que el Ministerio Público le imputa en el caso de la muerte de Farruko Pop.



El hombre es señalado de encubrimiento propio y por siembra y cultivo de plantas productoras.



El Ministerio Público tendrá dos meses para efectuar la investigación, mientras el hombre guardará prisión.



Además, una adolescente que fue detenida durante operativos en la zona 18, quedó bajo el resguardo de autoridades y enfrentará un proceso acorde a su condición de menor de edad.