Caso Clima, Corrupción y Poder: así fue como se fraguó el desfalco de al menos Q30 millones en el Insivumeh

Como parte de las diligencias en el “Caso Clima, Corrupción y Poder”, este viernes la Fiscalía contra la Corrupción desarrolló 36 allanamientos en inmuebles ubicados en la capital, Mixco, Sacatepéquez, San José Pinula, Chinautla y Chiquimulilla, Santa Rosa.

Como resultado de las diligencias la Fiscalía coordinó la captura de 18 personas por delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferrato.

La trama

Fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado”, refiere la Fiscalía.

De acuerdo con un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

Se consultó al MP si se solicitó el retiro de antejuicio contra dicho diputado, pero al cierre de esta nota no había respondido.

La Fiscalía agrega que el MP estableció que aprovechando influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

“La fiscalía estableció que los detenidos sin justificación legal y de urgencia realizaron modificaciones necesarias al Plan Anual de Compras del año 2020 del Insivumeh, para promover nueve eventos de contratación pública, los cuales desde la creación de las bases de licitación pública, así como de los términos de referencia estuvieron orientados para beneficiar artificiosa, fraudulenta e ilegalmente a las entidades mercantiles y personas individuales que posteriormente lograron agenciarse ilícitamente de los recursos del Estado de Guatemala a través de las diferentes adjudicaciones anómalas”, refiere un comunicado del MP.

“Acciones que están directamente vinculadas a través de la relación de confianza y laboral que han tenido aproximadamente desde el año 2014 con la abogada Sabrina María Véliz Castañeda y de esta a su vez con sus familiares, así como de Yeison Broderson Samayoa Velásquez quien compartió agrupación política con miembros de la organización criminal y la colaboración de funcionarios y empleados públicos del Insivumeh”, agrega el documento.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.

El portavoz del Insivumeh, Emilio Barillas, dijo a Efe que la entidad aún no ha preparado un pronunciamiento oficial pues está “esperando que haya información del MP. No hemos sido notificados y nuestras instalaciones no han sido allanadas”.

Barillas agregó que en cuanto el MP, que solo ha hecho pública la captura de Samayoa, “informe qué ha sucedido” con la captura de su director, entonces se emitirá una postura al respecto.

Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.

Detenidos

Yeison Broderson Samayoa Velásquez, director general del Insivumeh

Jorge Porfirio Navichoque Sánchez

Manuel de Jesús Hernández Marroquín

Lesly España Torres

Adelso Antonio Marroquín Sandoval

Carlos Manuel Caal de La Cruz

Élmer Yasid Ramírez Hernández

Cindy Jerusalén Chicoj Hernández

Susana Carolina Catalán Pereira de Chicoj

Pedro Peña Alvarado

Élmer Jeovany Pinto Ramírez

Marleny Gessel Díaz

Joel Andrés Villagrán Villagrán

Diego Alejandro García Villagrán

Toribio Alfonso Sequen Jocop

Astrid Amanda Montes de León

Mónica Danirla Tagre Ordóñez

Tracy Mishael Sánchez Rivera

Pendientes de captura

Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla

Silvia Patricia Martínez Bonilla

Jorge Eduardo García Monterroso

Sabrina María Veliz Castañeda

Juan Carlos Véliz Castañeda

Emilio Alfredo Barillas Padilla

Francisco Javier Juárez Cacao

Julia Walescla Xuyá Estrada

Otilio Martín Morales Pancoj

Klaus Herbert Fleicher Kepfer