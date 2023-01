Caso Génesis: MP amplía sus investigaciones a familiares, amigos y vecinos

El departamento de Comunicación Social del MP, detalló que el expediente fue trasladado a “la Fiscalía contra el delito de Femicidio por razón de la especialidad” quien tendrá a su cargo las pesquisas correspondientes.

El cadáver de la pequeña fue localizado en el interior de una vivienda ubicada a pocos metros de donde residía, del inmueble fueron decomisadas algunas latas de cerveza, ropa, zapatos, objetos de uso personal, entre otros, para el respectivo análisis.

En la residencia se podría realizar una prueba de luminol para detectar la presencia de sangre y compararla con el ADN de Génesis Anayeli, lo que les permitirá determinar el lugar donde fue asesinada, actualmente la referida casa se encuentra con el cintillo de evidencia del MP.

Modifica su declaración

Uno de los señalados Jairo Daniel Chamalé Elías, desde el banquillo de los acusados señaló que el día del crimen una persona conocida como el Chema, y otros tres hombres, le entregaron un costal en el cual estaba el cadáver de Génesis y le ordenaron que lo enterrara.

“Mis hermanos no estaban conmigo, estaban con mi mamá. Tocaron la puerta y era José Maria, alias el Chema le dice, llevaba un costal y también iba el papá de la niña y me empujó para adentro, no vayas a decir nada, me dijo y me puso la pistola en la boca” confesó el pasado martes 3 de enero.

A las interrogantes planteadas por el MP, sobre su relación con alias Chema dijo que “él tiene un punto de droga y en varias ocasiones me dijo que trabajará con él para hacer entregas” y fue quien le amenazó de quitarle la vida o a alguno de sus familiares y aseguró que no revisó el costal “no sabía que era a mi solo me dijeron enterarlo”.

Jairo Daniel detalló que a su residencia ingresaron “cuatro tipos” por lo que fue cuestionado por el MP sobre la identificación y ¿Quiénes son ellos? A lo que respondió: “son trabajadores de él (Chema)” y posteriormente los identificó con los siguientes alias: Tiburcio, Penny, Negro y Seco.

La declaración que vertió ante el Juzgado de Primera Instancia Especializado para conocer Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, fue muy diferente a lo que dijo la noche del domingo 1 de enero de 2023, luego de ser golpeado por una turba de vecinos del lugar y poco antes de ser arrestado.

Los vecinos señalaron a algunos agentes de la Policía Nacional Civil que iban a bordo de la unidad identificada con el número GUA 16246 quienes señalaron del crimen a los tres hermanos Chamalé, a quienes una turba de vecinos en la 4 avenida “E” de Ciudad Peronia, Zona 8 de Villa Nueva, los retuvieron.

Los señalamientos

Por la muerte de la pequeña guardan prisión preventiva y enfrentan proceso penal tres hermanos Edwin Giovanni, Luis Ángel y Jairo Daniel, todos de apellidos Chamalé Elías; sindicados de femicidio, violación y secuestro.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó que la causa de muerte de Ixcajop Cristóbal fue asfixia por estrangulamiento. No obstante, el ente pesquisidor considera que existen indicios de agresión sexual en contra de la menor.

Los abogados defensores de los tres hermanos Chamalé pidieron a las autoridades que se realice una investigación científica en el caso de la niña Génesis.