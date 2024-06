En la audiencia de este jueves se sabría si los supuestos implicados en la desaparición de Floridalma Roque, entre ellos el cirujano Kevin Malouf, enfrentarían juicio o no. Enfermero dice que aportará más detalle del caso.

Para este jueves 13 de junio estaba programada la audiencia de etapa intermedia, donde se conocería si los acusados por la desaparición de Floridalma Roque enfrentarán un juicio ante un tribunal de justicia; sin embargo, esta se suspendió.

Por encontrarse bajo reserva el caso, el fiscal del Ministerio Público (MP) que está a cargo de la investigación no dio información al respecto.

La abogada defensora del médico Kevin Malouf, Linda Recinos, tampoco proporcionó detalles sobre la suspensión de la audiencia.

Reprograman audiencia

Recinos indicó que la audiencia se suspendió y se reprogramó para el 11 de julio.

Asimismo, comunicó que aún no se ha definido si Malouf se someterá a un procedimiento de aceptación de cargos.

Hoy se cumple un año de la desaparición de Floridalma Roque luego de asistir a una cirugía estética.



En el INACIF se realiza la evaluación de restos encontrados en una finca en Escuintla, análisis forenses determinarán si se trata de Roque.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/GIRzdD3LZD — Elmer Vargas (@evargas_gtv) June 13, 2024

Caso bajo reserva

Marlón Ordóñez, fiscal del MP a cargo de la investigación, aseguró que el caso está bajo reserva, por lo que no brindó pormenores del mismo.

Por esta disposición la prensa no puede ingresar a las audiencias.

Ampliará declaración en contra de Malouf

Luis Castro, enfermero que está involucrado en el caso de Floridalma Roque, dijo que ha “demostrado su inocencia”.

“Si yo estoy en este proceso no es porque yo le hice daño, sino porque me quedé para salvarle la vida, para ayudarle a mejorar, pero mi jefe superior, Kevin Malouf, me privó a mí de poder ayudarla (a Floridalma)”, declaró Castro a los medios de comunicación.

Castro agregó que en una audiencia programada para el 2 de julio va ampliar su declaración, porque hay detalles que incriminan más a Malouf y a otras personas.

“Mi vida corre peligro porque sigo proporcionando información”, expresó el enfermero.

Identificación del cadáver

José Roque, hijo de Floridalma Roque, indicó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aún no les ha confirmado que el cadáver localizado en una finca en Palín, Escuintla, pertenece a su madre.

“Tenemos una esperanza que la osamenta que apareció sea de ella, para darle cristiana sepultura, y poder decirle, madre, misión cumplida. Necesitamos que se haga justicia por mi madre”, narró.

Además, recordó que este jueves 13 de junio se cumple un año de la desaparición de Floridalma Roque.

