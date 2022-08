CC confirma sentencia contra exmagistrado Gustavo Mendizábal, quien favoreció a Roxana Baldetti con un amparo

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó este martes 30 de agosto la sentencia en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos, condenado en 2019 a seis años de cárcel por tráfico de influencias.

“La Corte de Constitucionalidad (…) aprueba el desistimiento total del amparo promovido por Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, formulado las siguientes salvedades: la acción constitucional de la cual se ha desistido no podrá ser renovada en el futuro y no se condena en costas a la postulante en virtud de no haber sujeto legitimado para su cobro, ni se impone multa al abogado auxiliante”, dice parte de la resolución de la CC.