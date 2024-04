Los fondos utilizados en la construcción de por lo menos 118 tramos carreteros y sus supervisiones están bajo la lupa de la Contraloría General de Cuentas (CGC), pues su destino no está claro y piden al Ministerio Público (MP) que investigue posibles irregularidades de parte de autoridades del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) de la administración de Alejandro Giammattei.

El subcontralor general de Cuenta, Geovani Castellanos, confirmó este viernes 19 de abril que se interpuso en una denuncia en el MP por dos casos de irregularidades en el manejo de los fondos asignados el Ministerio de Comunicaciones.

Señaló que la primera denuncia es por más de Q6 mil 900 millones que fueron aprobados por medio del decreto 21-2022, que incluye obras como la construcción del Puente Belice II y varios pasos a desnivel.

La segunda denuncia es por Q258 millones y la construcción de las Escuelas Bicentenario en sitios remotos, donde se detectó aumento en el monto de edificación.

Además, dijo que está por finalizar una auditoría al Programa Cocinas Dignas, donde también se podrían presentar denuncias penales.

“Es una denuncia del decreto 21-2022, son más de Q6 mil 900 millones lo que se está denunciando en más de 118 tramos y sus supervisiones”, señaló Castellanos al concluir una citación en el Congreso de la República.

“Estamos hablando de más del 60 % de la red vial del país. Generalidades no, porque como les expliqué a los diputados, -el caso- está bajo reserva en el Ministerio Público”, agregó Castellanos.

“Hay de todo”, añadió el funcionario al hacer referencia sobre las diferencias que se han encontrado entre “lo ejecutado, lo pagado, el avance físico de cada obra, documentación de respaldo, hay bastantes deficiencias y anomalías detectadas”.

Refirió que en el caso de Cocinas Dignas se trabaja una auditoría sobre la construcción de 754 a un costo de Q55 millones.

Fiscalización

Castellanos agregó que se colocó otra denuncia por el manejo de Q258 millones en la construcción de 14 catorce escuelas, pues de estas se denunciaron 13.

Dijo que varios exfuncionarios y empresas fueron denunciadas, pero no profundizó debido a la reserva del caso.

Por su parte el diputado de la Bancada VOS, Jairo Flores, dijo que se fiscaliza el destino de dichos fondos, por lo que se ha citado en varias oportunidades a autoridades de la CGC.

“Aquí hemos demostrado que existen notorios casos de corrupción sobre diferentes temas y los que más se han resaltado es el decreto 21-2022, que fue la ampliación presupuestaria dirigida al Ministerio de Comunicaciones, en donde hay 118 obras que se ejecutaron y se desarrollaron”, dijo el parlamentario.

Agregó que “la Contraloría General de Cuentas vino a hacer público -al Congreso- a esta citación que presentaron una denuncia por Q6 mil 900 millones del erario público que tiene anomalías. Es la denuncia con el monto más alto, creo yo, en la historia del país, de las denuncias presentadas a un ministerio, en este caso al Ministerio de Comunicaciones”.

Flores dijo que entre los proyectos que podrían tener anomalías están el Puente Belice II, pasos a desnivel, carreteras y “diferentes proyectos que nosotros aquí enumeramos de manera anómala”.

Respecto a la construcción de las Escuelas Bicentenario, el parlamentario dijo que CGC les confirmó el hallazgo de “diferentes tipos de anomalías”.

“Pagos que se hicieron de acciones o trabajos no realizados, mala calidad de la obra, diseño realizado para favorecer a un proveedor específico y, además, escuelas que fueron construidas en lugares donde no hay niños, donde no hay suelo estable y donde ponemos en riesgo a los niños, donde no hay agua, donde no hay luz, donde son rellenos”, agregó.