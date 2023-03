Comisionado de DD. HH. de la ONU expresa preocupación por represalias a abogados y jueces en Guatemala

“Es especialmente preocupante que se estén utilizando procedimientos administrativos y penales en aparente represalia contra quienes participaron en la investigación y persecución de casos de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado“, lamentó hoy Türk en un comunicado.

El jefe de derechos humanos de la ONU se refirió en particular al anuncio de toma de acciones legales contra el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Francisco Dall’Anese, así como contra otros funcionarios que participaron en esta institución amparada por las Naciones Unidas.

Además, el austriaco también expresó su preocupación por el rechazo por parte de la Corte Electoral guatemalteca de las candidaturas de Thelma Cabrera, Jordan Rodas y Roberto Arzú para los comicios presidenciales que se celebrarán en el país el próximo 25 de junio.

Türk subrayó que “el derecho a participar en los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y a presentarse a las elecciones, es un derecho humano reconocido internacionalmente ” y pidió a la Corte Electoral y al Tribunal Supremo de Guatemala, que decidirá ahora sobre el futuro electoral de los candidatos rechazados, que actúen de manera “imparcial y en base a los hechos“.

#Guatemala: UN Human Rights Chief @volker_turk worried over erosion of #RuleOfLaw as justice officials face ongoing reprisals, esp for investigating corruption & rights violations during armed conflict. Urges govt to uphold judiciary independence: https://t.co/Ie8UlJ8HOG

— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 30, 2023