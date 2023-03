Cómo agentes de la PNC habrían usado extracto de canción para advertir a narcos de operativos policiales

A los agentes se les giró orden de detención por asociación ilícita, procuración de impunidad o evasión, según el Ministerio Público (MP).

Ambos agentes habrían “filtrado información” de casos que se encuentran “investigados por métodos especiales” y ellos se dedicaban a efectuar esas pesquisas por medio de la unidad especializada en ese tipo de procesos, según una fuente.

El operativo que desarrollaron el jueves último las autoridades le denominaron “Ángel del cielo”, el título es llamativo y tiene una razón de ser.

En las pesquisas se ha determinado que los agentes también colaboraron con la estructura del Triángulo Criminal, en el que están procesados militares que se les sospecha vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Música y claves

Según los primeros detalles del caso, los policías filtraban información a varios grupos de narcotraficantes y usaban claves para alertar de operativos policiales, para enviar esos avisos trataron de ocultar mensajes usando como lenguaje de comunicación los extractos de una canción del género grupero.

“Compa me ya cayó un ángel del cielo, no tiene balas el fierro, ya todas se me acabaron”, es una de las frases de la canción que los agentes usaron para alertar a los narcotraficantes de la presencia de la Policía.

Hay otra frase de la canción que también se usó para alertar: “Ya me torcieron en la movida”.

En las llamadas telefónicas los agentes habrían reproducido los extractos de la canción como clave de comunicación con los narcotraficantes.

La canción es de la agrupación Marca Registrada y se titula: “El rescate”.

El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal giró la orden de captura contra los policías y programó la audiencia de primera de declaración para el jueves próximo.