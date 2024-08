El Tribunal Séptimo de Instancia Penal condenó a 25 años de prisión inconmutables a Jennifer Edilma Méndez Barrios, por el secuestro de su abuelo de 84 años, por el que exigía un rescate de Q800 mil.

El mencionado tribunal absolvió a María Gabriela González, otra de las involucradas en el hecho, y ordenó su libertad.

Méndez Barrios deberá guardar prisión 25 años por el secuestro, que ocurrió el 10 de julio de 2022, cuando un grupo de hombres y mujeres le interceptó el paso cuando caminaba cerca de su casa y lo mantuvieron en cautiverio en San Miguel Petapa.

Según informó en su oportunidad el Ministerio Público (MP), el grupo de secuestradores se denominaba La Familia del Barrio, y señalaban como cabecilla a la ahora condenada.

Según la Fiscalía, Méndez Barrios, habría facilitado información al resto del grupo para que secuestraran a su abuelo.

El juicio contra Méndez Barrios y María Gabriela González, acusadas del delito de plagio o secuestro, inició el lunes 10 de junio y concluyó con la sentencia de este 28 de agosto de 2024.

Méndez Barrios y González fueron detenidas el 11 de julio tras el rescate de la víctima en la zona 7 de Prados de Villa Hermosa en San Miguel Petapa.

El secuestro

El 27 de junio de 2024, la víctima de secuestro compareció ante el Tribunal y narró lo ocurrido durante el secuestro.

Recuerda que el domingo 10 de Julio de 2022, regresaba a su casa, junto a un primo, luego de comprar desayuno.

Explicó ante los jueces que cerca de su casa había un vehículo negro del que descendieron tres hombres y lo obligaron a abordar el automotor.

“Miré un carro que estaba parado, pero no sospeché nada”, relató la víctima, quien recordó que lo trasladaron a un hotel de la calzada Roosevelt, donde lo dejaron al cuidado de una mujer, con quien platicó durante varios minutos, hasta que lo llevaron a otro sector.

“Ya por allá me agacharon la cabeza y me entraron en una casa de dos o tres niveles y ahí me tuvieron durante la mañana del domingo, y luego vi que habían como tres hombres que empezaron a hacer preguntas y amenazas y yo colaboraba porque tenía miedo que me pasara algo”, comentó.

Tras el incidente, la familia del octogenario recibió una llamada telefónica en la que les exigían Q800 mil por la liberación de la víctima, pero estos optaron por denunciar el caso ante la Policía Nacional Civil y el MP.

Un día después, las autoridades irrumpieron en la vivienda ubicada en Pardos de Villa Hermosa y liberaron al secuestrado y capturaron a varios integrantes de la banda La Familia del Barrio, entre ellos a su nieta.

Por este mismo caso, en septiembre de 2023, Carlos Humberto Pérez Véliz, de 23 años; Emanuel Quesada García, 22; y Emily Nineth Solares Barillas, 21, fueron condenados a 25 años de prisión, ellos fueron capturados el 11 de julio de 2022, día en que fue liberada la víctima luego del operativo policial.