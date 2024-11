Condenan a César Reyna a 8 años de prisión y le imponen multa de Q300 mil por obligar a mujeres a prostituirse

Este miércoles 27 de noviembre, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal dictó sentencia contra César David Reyna Peñate por el delito de trata de personas y resolvió sentenciarlo a 8 años de prisión inconmutables y pagar una multa de Q300 mil.

Reyna Peñate también fue acusado por el delito de lavado de dinero u otros activos, pero quedó absuelto.

“En cuanto a la existencia de delito de lavado de dinero u otros activos, si bien es cierto se presentó prueba documental y un análisis criminal financiero en el presente caso, este Tribunal establece que, de conformidad con lo establecido en el artículo 378 del Código Procesal Penal, no se pueden dar por acreditados otros hechos que no sean los expresamente establecidos en la acusación, es decir, que existe esta deficiencia técnico jurídica, ya que en los hechos imputados al acusado que constituyen el ilícito de lavado dinero u otros activos no se estableció con claridad y precisión el periodo de tiempo durante el cual se ejercieron estas acciones ilícitas de adquirir, tener, utilizar dinero y realizar transacciones financieras, ocultando la determinación de la verdadera naturaleza el origen de los fondos dinerarios manejados”, explicó la juzgadora a cargo del proceso.

Durante la audiencia, Reyna Peñate tomó la palabra y se declaró inocente. “Yo no he hecho nada de lo que me están imputando”, dijo.

“Nunca he realizado una mala acción a la sociedad, al contrario, mi trabajo y mis principios los brindó para la sociedad”, agregó el sentenciado.

Sobre el caso

Según la investigación del Ministerio Público (MP), Reyna Peñate pertenecía a una estructura criminal que ofrecía trabajo a mujeres como damas de compañía y que posteriormente obligaban a prostituirse, en 2016.

De acuerdo con las pesquisas, se colocaban anuncios en un medio de comunicación escrito, ofreciendo contratar a mujeres como damas de compañía, a quienes posteriormente las entrevistaban en una casa de la colonia Las Charcas, zona 11 de la capital, donde las obligaban a prostituirse.

Además, se indicó que el número de contacto utilizado en la publicación pertenecía a Reyna Peñate.

También se dio a conocer que en el lugar donde operaban era conocido como “Escondite de los Placeres”, ubicado en la zona 11 capitalina.

Imágenes Elmer Vargas