Crece pugna entre magistrados de la CSJ y piden investigar al presidente del OJ

La pugna entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el presidente del (OJ), Óscar Ruperto Cruz Oliva, se intensificó este miércoles 9 de octubre con el tema de ratificación de jueces y el supuesto abandono “injustificado” de la sesión del pleno por parte de este último, lo que generó que se acordara certificar lo conducente al Ministerio Público (MP).

Los señalamientos entre 12 magistrados de la CSJ y Cruz tomaron fuerza a días de que entreguen sus cargos, y se derivaron de las declaraciones del presidente del OJ sobre que el pleno no ha conocido la ratificación de varios jueces en sus cargos; sin embargo, el resto de los togados asegura que sí y que el mismo Cruz votó a favor y ratificó el acta; además, se certificó lo conducente al MP porque el presidente del OJ abandonó la sesión del pleno de este miércoles.

En un comunicado publicado por las magistradas y magistrados que integran las tres cámaras de la CSJ se señala que las declaraciones de Cruz están alejadas de la verdad.

El documento refiere que el pleno de la CSJ el 21 de agosto pasado conoció dos oficios del Consejo de la Carrera Judicial, en los que se tuvo a la vista los resultados finales de la evaluación del desempeño profesional de varios jueces, entre ellos el de Fredy Raul Orellana Letona, titular del Juzgado Séptimo Penal, quien tiene a su cargo varios casos relacionados con el proceso electoral 2023 y cuyas resoluciones ha sido criticadas por varios sectores nacionales e internacionales.

Los magistrados aseguran que, junto al expediente de Orellana se conoció el de otros nueve jueces, por lo que se resolvió por mayoría nombrarlos por un nuevo período constitucional en el cargo de jueces de primera instancia en los mismos órganos jurisdiccionales que se desempeñan en la actualidad.

“Dicho asunto fue conocido por los magistrados integrantes del pleno de la Corte Suprema de Justicia en sesión de fecha 21 de agosto del 2024, como consta en el acta 41-2024, la cual fue ratificada mediante el acta 43-2024, de fecha 4 de septiembre de 2024 y el magistrado vocal séptimo Óscar Ruperto Cruz Oliva votó a favor y ratificó dicha acta, sin que conste voto razonado alguno”, dice el documento.

Qué dice Cruz

Por su parte, Cruz rechazó el comunicado del resto de magistrados y los emplazó a que muestren las actas mencionadas.

En un comunicado, el presidente del OJ señaló que los magistrados reaccionaron de esa forma porque en la sesión ordinaria del pleno de la CSJ de este miércoles 9 de octubre hubo algunos inconvenientes, sumado a las declaraciones suyas respecto a la ratificación de jueces.

“Esto generó malestar a los magistrados y argumentan en su comunicado como ´declaraciones alejadas de la verdad´, las que compartí a la prensa. Además, aseguran de manera maliciosa que mi voto fue a favor de lo constituido en las actas 41-2024 y 43-2024 en las que se resolvió por mayoría nombrar a jueces por un nuevo período en los mismos órganos jurisdiccionales y que dicha decisión contó con mi supuesto voto favorable”, dice el comunicado de Cruz.

El documento agrega: “Ante lo expuesto por los 12 magistrados, rechazo de manera categórica lo manifestado y los emplazo de manera pública para que muestren la totalidad de las actas mencionadas, asimismo adjunto a este comunicado, en aras de la transparencia y la verdad, el oficio P-211-2024 en el que manifesté mi sorpresa al notar la incoherencia entre el proyecto de acta 41-2024 y el acta final, esto debido a que no consta mi voto, ni razonado disidente o concordante, a pesar que la misma acta reconoce que se resolvió por mayoría y no de forma unánime (es decir resolvieron ellos doce sin mi)”.

Certifican lo conducente

Los 12 magistrados informaron en otro comunicado que, debido a que Cruz abandonó la sesión del pleno optaron por continuar con el desarrollo de la misma, en la que se acordó certificar lo conducente al MP, porque consideran que las acciones de cruz pusieron en riesgo el actuar de la Corte.

“En virtud del abandono abrupto, injustificado e irresponsable de la sesión del Pleno del día de hoy por parte del presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Ruperto Cruz Oliva, incumpliendo con su función de presidir dicha sesión, ante la ausencia temporal de tal magistrado y debido a que la agenda aprobada no se había concluido, se procedió a integrar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala, para no incurrir en alguna responsabilidad al no conocer los puntos con plazo legal establecido”, dice otro comunicado de los magistrados.

El documento añade que, debiendo prevalecer la función del cargo y priorizar a la institución y evitar poner en riesgo al Pleno de la CSJ se resolvió certificar lo conducente al MP para los efectos legales correspondientes.

Algunos medios informan que Cruz dijo que fue objeto de insultos durante la sesión del pleno, los cuales, según dijo, empezaron cuando se propuso que solo dos guardias del OJ fueran asignados para la seguridad de los magistrados al concluir su periodo al frente de la CSJ.

“Hoy inicié la sesión del pleno a las 11 de la mañana, pero a las 12.35 tuve que cerrar el pleno en virtud de los inconvenientes que se dieron, pero veo que clandestinamente siguen sesionando, no se qué puntos están abordando de último momento sin mi persona que es el que dirige el pleno de la CSJ”, dijo en declaraciones a periodistas.

Además, dijo que se retiró debido a insultos y atropello de parte de los magistrados, ocurridos a causas de temas relacionados con la seguridad de los togados.

“Cabe mencionar que al magistrado Óscar Ruperto Cruz Oliva se le ha tratado con el respeto y dignidad que su cargo conlleva, por lo que desmentimos las aseveraciones realizadas por su persona, que tratan de confundir a la opinión pública”, concluye el comunicado de los magistrados de la CSJ.

Quién es el juez Orellana

El nombre del juez Orellana se mantiene presente en la opinión pública, pues fue incluido en la lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. por ser catalogado como un “actor antidemocrático”.

Orellana fue quien autorizó los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE); además, es el juez contralor del caso contra Movimiento Semilla, y quien ordenó suspenderlos provisionalmente.

También emitió las órdenes de captura contra los exfiscales Juan Francisco Sandoval y Virginia Laparra, ambos en el exilio.

En su judicatura también ordenó el cierre del caso contra el exdiputado señalado por corrupción Baudilio Hichos.

Uno de los allanamientos autorizados por el juez, que generó reclamos sociales, fue cuando se secuestraron las cajas electorales de las votaciones generales del 2023.

Orellana también fue quien avaló la captura del periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora.