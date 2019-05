CSJ vuelve a proteger a Felipe Alejos del caso Traficantes de influencias

En fin, el pueblo sigue dormido, no despierta por más agua fria que le caiga encima. Tanta organización social, USAC, privadas no por que supuestamente no les interesa o son del gremio, pero el problema es serio, ni por más que se ven las noticias de la situación que vive Nicaragua y Venezuela no se despierta. Así se empieza al desastre de un país, despues para que lamentarse. El cáncer se trata a tiempo no cuando ya esta avanzado.