¿Cuáles son los efectos y consecuencias de la droga “pollo”?

Asimismo, puede provocar daños severos en el organismo, y su uso de forma prolongada o en exceso puede ocasionar la muerte, de acuerdo con criterios médicos.

El tema es abordado por la médica veterinaria Mayra Motta, directora del Laboratorio de Referencias Regionales de Sanidad Animal (Larrsa), de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien hace referencia a los peligros de consumir este tipo de drogas y sus efectos en el organismo humano.

¿Cuál es el uso adecuado que se da a la gallinaza?

Gallinaza o pollinaza se le dice al excremento de la gallina que por lo general se utiliza para la fabricación de fertilizantes, que es el uso más frecuente.

En algunos casos la gallinaza se da como alimento a animales, pero para que esto pase se lleva a cabo un tratamiento especial debido a las bacterias que hay en el tracto gastrointestinal de las aves.

Ahora bien, que lo consuma un humano de forma directa no es sano, porque en las heces de las aves podemos encontrar bacterias como la salmonella, E. coli o campylobacter, entre otras, y cuando no son bien manipuladas pueden causar determinadas enfermedades.

¿Cuáles son los daños que causan, por ejemplo, la salmonella y la E. Coli?

La salmonella puede causar fiebre tifoidea, que produce fiebre alta, dolores de cabeza, de estómago y diarrea, y al no ser tratada a tiempo puede causar la muerte por deshidratación.En otros casos, algunas personas quedan como portadoras.

La E. Coli puede causar varias infecciones que van de leves a graves, según la cepa que exista.

Si se manipula en alguna otra área, por ejemplo, en el área genital, podría causar infección urinaria y diarrea con sangre.

¿Conoce algún proceso para fabricar drogas y eliminar las bacterias que contiene la gallinaza?

La gente que la produce nunca va buscar el tratamiento necesario para que la gallinaza sea apta para el consumo humano, porque, por otra parte, tampoco se puede.

La gallinaza solo puede ser empleada para fabricar fertilizantes y para alimento del ganado, pero se deben aplicar procedimientos por medio de calor o se deja secar determinado tiempo, para evitar la contaminación.

En la parvada de las aves surge la salmonella o influenza aviar y ese producto no debe ser utilizado, porque puede ocasionar enfermedades graves y hasta la muerte.

¿Había escuchado sobre la droga llamada pollo y los efectos para los consumidores?

Sé que es marihuana mezclada con gallinaza o pollinaza, pero esto último solo se le agrega para darle volumen. No obstante, no está comprobado que pueda producir un efecto alucinógeno.

Más que todo existe una contaminación con bacterias —por el consumo de gallinaza—, porque dudo que quienes la elaboran como droga hagan un tratamiento en algún laboratorio para eliminar toda esa contaminación. Esos son procesos que representan más costos.

¿Qué compuestos químicos tiene la gallinaza o excremento de ave que pueden ser perjudiciales para el ser humano?

La gallinaza está cargada de nitrógeno y es el componente principal para la fabricación del fertilizantes y alimento para ganado. Esos son los únicos usos que se les debe dar.

También contiene gas metano, pero para que se este se produzca lleva un proceso de fermentación. La gallinaza se debe mantener tapada para que se produzca, y desde luego es un gas letal si lo consume el humano.

Por los químicos que contiene, ¿el consumo de gallinaza puede producir efectos alucinógenos?

No creo que cause ese tipo de efectos, como se ha dicho, porque no se asocia con los componentes de la gallinaza.

Si se inhalara una droga mezclada con gallinaza, como la marihuana, ¿sigue siendo peligrosa?

Por supuesto. Son químicos los que se inhalan, porque en las heces encuentra desechos de las aves, hay orina, y hasta el concentrado con el que las alimentan. El daño es grande y puede ocasionar daño en los pulmones.

Drogas nuevas que amenazan el país

La droga llamada pollo ha sido identificada en distintos puntos de distribución, sobre todo en la capital, donde la venta al menudeo está a cargo de las pandillas, afirman investigadores antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).

El director adjunto de la PNC, David Boteo, dio a conocer que esta sustancia comenzó a circular en el país este año y se ha determinado, por medio de operativos, que se vende, en especial, en los alrededores de bares y discotecas de la ciudad de Guatemala.

“La venta de drogas al menudeo se lleva a cabo, por lo general, los fines de semana, porque es cuando hay mayor movimiento de personas en centros nocturnos. En Guatemala la droga pollo está causando muertes. En realidad desconocemos que químicos utilizan, pero de lo que estamos seguros es que usan excremento de gallina y la droga es similar al crack —cocaína— y las personas que la consumen se vuelven adictas y se deforman a tal punto, que pierden la vida por falta de alimentación. Y es más peligrosa porque resulta más fácil de conseguir. Este año tuvimos información de la forma en que utilizan la gallinaza”, añadió.

A este tipo de drogas se le llama artesanales, porque no requieren más proceso que elaborar una mezcla de químicos o precursores con excremento de aves o de humanos, según Javier Ramírez, asesor en reducción de la demanda y coordinador del programa nacional de la Prevención Comunitaria de la Seccatid. Estas mezclas son peligrosas para el organismo, enfatiza.

Los investigadores policiales indican que desde la pandemia han cambiado las modalidades para vender estupefacientes y por ello hacen operativos para registrar las cajas de los repartidores de otros productos, pues los traficantes recurren a ellos para entregar drogas a domicilio.