En el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal se desarrolla el juicio contra Israel Tzampop, César Rivas, Jorge López y Henry Cabrera acusados de los delitos de asociación ilícita, plagio o secuestro, homicidio, robo agravado y comercialización de equipos móviles denunciados como robados.

De acuerdo con la investigación, los acusados formaban parte de una estructura criminal dedicada, principalmente, al robo, y en algunos casos, a asesinar a sus víctimas. El caso fue denominado por la Fiscalía como “Falsos Perfiles”.

El MP durante la imputación de hechos indicó que los señalados creaban cuentas falsas en aplicaciones móviles de servicio de taxi (Uber e Indriver) y cuando les prestaban el servicio, atacaban a los pilotos.

La captura de los sindicados se efectuó en marzo de 2021 luego de una serie de allanamientos en San Juan Sacatepéquez, Villa Nueva y la zona 18 de la capital.

Testimonio

El Ministerio Público presentó la declaración de una de las víctimas y reprodujo la misma ante el tribunal.

Uno de los afectados narró la forma en que operaban y entre las acciones que realizaban, era cambiar de vehículos y realizar recorridos en diferentes sectores y eran amedrentados con armas de fuego.

“En el segundo vehículo me apuntaron en la cabeza y en el tercero me tiraron al suelo y me dijeron que no me moviera poque me iban a disparar”, narró la víctima, mientras recordaba los hechos.

Indicó que fue despojado de su vehículo y de sus pertenencias, además, de ser abandonado en un lugar empedrado cerca de unas fábricas.

Durante su declaración, el perjudicado recordó los momentos previos a ser abandonado. “Era un lugar oscurísimo, no se miraba nada, solo la terracería y unos árboles. Me bajaron y me dijeron: si volteas te vamos a disparar. Al final me dejaron.”, concluyó.

En el desarrollo del debate de este día y en el video de las declaraciones a una víctima se le presentó una serie de fotografías donde indicó identificar a dos de sus agresores, uno de ellos, quien supuestamente habría solicitado el servicio de taxi.