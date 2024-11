Defensa de Kevin Malouf reproduce audio de Floridalma Roque y rechaza acusación de homicidio

El abogado de Kevin Malouf, señalado de la muerte de Floridalma Roque, solicitó el cambio de delito porque, según él, no hay evidencias de que su patrocinado haya cometido un homicidio.

Alejandro Arriaza, abogado del cirujano plástico Kevin Malouf, señalado de la muerte de su paciente Floridalma Roque, solicitó este miércoles 13 de noviembre al juez Pedro Laynez, titular del Juzgado Cuarto Penal, el cambio de delito porque, según él, el Ministerio Público (MP) no tiene evidencias de que su patrocinado haya cometido un homicidio.

La solicitud de Arriaza fue hecha durante la audiencia de etapa intermedia, en la que las partes presentaron pruebas de descargo y en la que se debe definir si Malouf y otros dos acusados enfrentan juicio o no.

Uno de los argumentos de Arriaza para solicitar que se cambie el delito de homicidio por homicidio culposo en contra de Malouf fue un audio en el que se escucha a Roque coordinar una cirugía con una secretaria de la clínica en la que habría muerto el pasado 13 de junio de 2023.

“Oiga el tono de la señora paciente y de Sarita (la secretaria de la clínica), usted cree que con lo que hablan en estas cuatro llamadas ella (Floridalma) haya tenido la mínima sospecha de que le iban a ocasionar un daño (…), no porque (Malouf) ya la había operado anteriormente”, le dijo Arriaza al juez mientras reproducía los audios de las conversaciones.

Con esos audios, Arriaza aseguró que no hubo intención de afectar a la paciente, quien confianza en Malouf porque no era la primera vez que la intervenía quirúrgicamente, e insistió en que no hay indicios que demuestren que el cirujano haya cometido homicidio.

En esta audiencia también se debe definir si Lydia Silva y Susana Rojas enfrentan juicio por el crimen contra Floridalma Roque.

Malouf y Silva son sindicados de homicidio, mientras que Susana Rojas por homicidio en grado de complicidad, por lo que el fiscal Édgar Gómez le solicita al juez que los tres sean enviados a juicio por el caso de la desaparición de Floridalma Roque.

Además, el abogado de Malouf reprodujo un audio de una llamada del cirujano de cuando buscaba adquirir medicamento para Floridalma Roque, por lo que considera que no hubo mala intención de su parte y refutó los señalamientos de la Fiscalía.

Con base en esas pruebas de descargo, la defensa pidió cerrar el caso por la muerte de Floridalma Roque.

El pasado 12 de septiembre, Malouf y otros tres procesados se declararon culpables de obstaculización a la acción penal.

Por lo anterior, el juez Pedro Laynez, titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, resolvió condenar a Malouf, a la anestesióloga Lydia Silva, a la asistente de enfermería Susana Rojas y al enfermero Luis Castro a cuatro años de prisión; sin embargo, al haber aceptado los cargos, le pena quedó en dos años conmutables a razón de Q5 diarios.

Los restos de Floridalma Roque fueron localizados el pasado 5 de junio en una fosa de una finca de Escuintla, casi un año después de que se reportara su desaparición, el 13 de junio de 2023, cuando llegó a la clínica del cirujano plásticos Kevin Malouf, en la zona 14 de la capital, para una cirugía estética de párpados.