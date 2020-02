Denuncian por este delito a custodio que estaba asignado a Gustavo Alejos

Gustavo Alejos en la Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

“Ya hicimos la denuncia correspondiente, fue presentada por el director del Sistema Penitenciario. Se tiene identificados a los guardias que debieron estar acompañando a este señor y que debían reportar las anomalías en los movimientos de salida del hospital”, dijo el presidente Alejandro Giammattei.

“Por lo visto no estaba tan enfermo”, señaló el mandatario sobre las condiciones en las que vivía Alejos mientras permanecía hospitalizado por supuestos padecimientos de salud.

La denuncia es únicamente contra un guardia, aunque Giammattei mencionó que eran cuatro guardias del Sistema Penitenciario asignados a Alejos.

Según el mandatario, el guardia fue denunciado por el delito de infidelidad en sus funciones.

Giammattei calificó de “penoso” el caso de Gustavo Alejos, quien se reunió con políticos, jueces y aspirantes a magistrados de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia.

Hizo un llamado a los jueces a que autoricen que un reo sea hospitalizado únicamente cuando lo necesite.

“He sido el primer presidente que no se mete en la elección de las cortes, gracias a Dios. No he tenido reuniones ni con comisionados ni con candidatos. Ahí está a la vista en Casa Presidencial las agendas de las personas que recibo”, manifestó Giammattei.

“No he tenido reuniones para tratamiento de temas de corte”, añadió.