Diputado Estuardo Galdámez se defiende ante juez pesquisidor por vinculación en caso de corrupción

El diputado Estuardo Galdámez sale de la audiencia en la que presentó pruebas de descargo ante juez pesquisidor. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

La cuarta citación fue la vencida. El diputado Estuardo Galdámez se reunió con el juez pesquisidor para presentar pruebas de descargo por estar vinculado al caso Subordinación del Legislativo al Ejecutivo.

A las 10.55 horas de este 10 de septiembre, Galdámez se presentó a la Sala Segunda de Mayor Riesgo para reunirse con el juez pesquisidor Edwin Ruano. El legislador acudió a la citación en la cuarta ocasión luego de exponer excusas para atender el llamado del juez y exponer pruebas en dos intentos anteriores.

Previo a la reunión, Galdámez aseguró que llegó “concentrado” a la audiencia. El legislador portaba un fólder con varias hojas, era el expediente que contenía las pruebas que pretenden librarlo de la vinculación al caso.

“No me interrumpan -anunció a los periodistas- porque vengo concentrado a mi audiencia de pruebas de descargo. Ahorita no me perturben, vengo concentrado, es como entrar a un examen final”, advirtió el diputado antes de ingresar a la Sala.

El Ministerio Público lo señala en el caso Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo, en el que varios parlamentarios podrían estar involucrados.

La defensa

“Le ruego a ustedes mis disculpas, soy abogado, respeto el proceso y no puedo adelantarme a decir nada que no sea de la forma oficial como corresponde y en este caso es el señor juez”, argumentó Galdámmez para no hacer pública su defensa al salir de la audiencia.

El legislador tardó tres horas y media en la presentación de las pruebas de descargo ante el pesquisidor.

El diputado se consideró “inocente” de los señalamientos que expuso el Ministerio Público y la disuelta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

“Son antejuicios planteados de forma espuria y política, lo que quisieron fue afectar mi campaña electoral y el daño fue hecho, ahora que sea la historia que nos juzgue”, manifestó Galdámez.

La investigación detalla cómo presuntamente la vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones del 2014.

Así como contra Galdámez otros antejuicios fueron planteados contra los diputados Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro, Marco Antonio Orozco y Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y señalado de participar en la supuesta entrega de dinero a los congresistas.

