Diputado Roberto Villate es señalado ante un juez por supuestamente haber impedido la fiscalización del extinto partido Líder

El juez Carlos Toledo desarrolla la audiencia de primera declaración al diputado Roberto Villate. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

El 24 de agosto del 2017 estaba vigente el delito de financiamiento electoral ilícito por el que la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad a Villate después de haber interpuesto 14 acciones de recusación que dilataron el proceso durante un año.

El año pasado el Congreso reformó el Código Penal y añadió el Artículo 407 L, de la fiscalización electoral de fondos por el que el fiscal de Delitos Electorales, José Curruchiche, describió hechos y señaló la conducta de Villate por haber omitido el reporte ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Q21.7 millones en 2015, cuando fue secretario general de la organización política Libertad Democrática Renovada (Líder), ahora desaparecida.

Villate fue citado la semana pasada para la audiencia de primera declaración y esta vez evitó alguna acción dilatoria. “Siempre me he presentado”, dijo antes de entrar a la sala de audiencias del Juzgado Octavo Penal, a cargo de Carlos Toledo.

Durante la audiencia, el fiscal Curruchiche intentó que la diligencia fuera pospuesta debido a la ausencia del mandatario de la Cicig, Luis Orozco -colombiano que dejó el país el año pasado-. El juez explicó que el ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había renunciado a su calidad.

Entonces, el juez, le preguntó datos a Villate. “Soy de profesión abogado y notario y diputado del Congreso. Tengo 58 años y por seguridad prefiero que los datos de dónde vivo y mis familiares sean omitidos”, dijo, lo que Toledo aceptó.

El cambio al Código Penal que hizo el Congreso el año pasado:

Señalamiento

El fiscal describió los hechos a Villate. El MP cuenta con los informes de las auditorías practicadas a la extinta agrupación Líder por la existencia de supuestas agrupaciones anónimas y sin haber sido registradas ante el TSE.

Líder habría recibido Q21 millones 77 mil 227.72 en aportes sin haber sido declarados. Además, la organización por la que compitió Manuel Baldizón a la presidencia de la República tuvo financiamiento privado y aportaciones de más de US$10 mil y gastos de publicidad sin reporte alguno, refiere el caso.

Se defiende

Villate utilizó su turno para explicar la forma en que conformó el bloque Líder. “Tuve la jefatura de bloque en el Congreso por el partido Líder durante ocho años, luego de ello, en 2015, venía la campaña electoral, por designación y por motivación del Comité Ejecutivo Nacional se toma la decisión de ponerme como secretario del partido Líder”, dijo Villate.

Después se refirió a que se quedó solo en la agrupación que ese año logró 45 diputados. “Termina la campaña, termina la elección, se pierde la campaña con un poquito más de cinco mil y pico de votos. Hoy entiendo por qué, pero ese no es el caso nuestro. Luego de eso, dentro de esa sede nacional que unos meses antes estaba llena de medios, de amigos, de gente desconocida, de diputados, se queda absolutamente sola, empezaron a renunciar los secretarios. Diputados, fuimos electos 45 y renuncian y me quedo al frente. Si se me hubiera ocurrido renunciar la sede se hubiera quedado prácticamente sin nadie”, dijo.

Seguirá el próximo mes

El juez Toledo suspendió la audiencia después de haber escuchado el relato de Villate.

La audiencia seguirá el próximo mes con la imputación del fiscal, la defensa del diputado y la resolución.

El diputado Roberto Villate explica al juez la conformación del cancelado partido político Libertad Democrática Renovada. pic.twitter.com/cgT8oisUrl — Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 23, 2019

Diputado Roberto Villate comparece al Juzgado Sexto Penal a la audiencia de primera declaración por el señalamiento del @MPguatemala relacionado con financiamiento de Q21 millones en la campaña electoral de 2015 por el extinto partido Libertad Democrática Renovada. pic.twitter.com/3FgjbPi2sh — Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 23, 2019

