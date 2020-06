Diputados que buscarían impunidad podrían elegir magistrados hasta en el 2021

Los diputados podrían reunirse para elegir a magistrados de las cortes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los bloques aliados al oficialismo en el Congreso tienen previsto elegir magistrados el próximo 23 de junio; sin embargo, solo sería para cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que la intención sería elegir al poder Judicial hasta el 2021, luego de que se cambie a los magistrados de la CC.

Diputados manifiestan que el grupo de parlamentarios que integran los bloques Vamos, Visión con Valores (Viva), Valor, Partido Unionista (PU), Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Unión del Cambio Nacional (UCN), Podemos, Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Todos podrían atrasar la elección de magistrados para el próximo año, con el objetivo de que los magistrados de la CC no los obliguen a repetir el proceso, ya que tienen intención de elegir a personas no idóneas.

En la sesión prevista para el 23 de junio no habría quórum para hacer la elección, la convocatoria sería solo para cumplir con la sentencia de la CC. Diputados de esta alianza no están de acuerdo con excluir a señalados, ya que argumentan que se viola la presunción de inocencia, debido a que el informe del Ministerio Público establece que un grupo de abogados y candidatos a esos cargos se reunieron con el empresario Gustavo Alejos para negociar su nombramiento.

Los jefes de los bloques legislativos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Semilla y Winaq solicitaron al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, que convoque a la instancia de jefes de bloque y así determinar el mecanismo de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones que debió haber tomado posesión el 13 de octubre del año pasado.

El proceso de elección de magistrados quedó suspendido debido a varios amparos que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió con lugar, los primeros fueron por la oscura elección de magistrados de sala para integrar la postuladora de CSJ, proceso que se tuvo que repetir y por falta de evaluación de parte del Consejo de la Carrera Judicial a los jueces y magistrados.

El último amparo fue otorgado al Ministerio Público luego de descubrirse las reuniones que tuvo Alejos con políticos y candidatos para integrar las nóminas finales de magistrados que se entregaron al Congreso.

El vicepresidente Guillermo Castillo, en su cuenta de Twitter instó a los diputados a que concluyan el proceso de elección de magistrados, ya que se debe acatar la sentencia de la CC sobre la elección de las cortes de Justicia, ya que fortalece el estado de Derecho y desvanece otro factor de incertidumbre.

Reformas constitucionales

El atraso en el Congreso no sería precisamente para llegar a conocer las reformas constitucionales enfocadas al sector Justicia que estaría por enviar el Ejecutivo al Legislativo. La presentación de las reformas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia está suspendida debido a los casos positivos de covid-19 que se dieron en casa presidencial.

La propuesta de reforma incluye elevar de 13 a 15 los magistrados de la CSJ, se eliminan las comisiones de postulación, ya que el presidente en consejo de ministros nombraría a tres, el Congreso a tres, el Colegio de Abogados la misma cantidad, los decanos de Derecho de la Universidades Privadas y de la Usac a otros tres y los magistrados de sala también a tres.

A la Cámara Penal, Civil, y de Amparos se sumará una nueva, la de asuntos administrativos, la elección del presidente de la CSJ se hará en la primera sesión, pero si no se consigue asumiría el colegiado más antiguo y al cumplir 80 años habrá retiro obligatorio.

Varias negociaciones

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, señala que hay una serie de negociaciones sobre la mesa, hay diputados que buscan impunidad para sí mismos o para sus financistas y hay quienes participaron en esta negociación poniendo sobre la mesa otros temas. No todos los bloques están interesados en generar impunidad, sino asuntos como obra pública, contratos y otros.

“Seguramente quieren tener cuotas de poder y otros seguir con el tráfico de influencias y ver sus asuntos en general. En este momento, como suele suceder, en elección de gran nivel, a la mesa de negociaciones llegan muchas cosas, como impunidad, otras obras, otros contratos. En el Congreso hay de todo, hay diputados que no tendrán un interés personal en cooptar las cortes, pero sí darán su voto a cambio a que les den algo para su distrito”, señaló Ibarra.

Estamos en uno de esos momentos en los que casi todos salen ganando -diputados- y no la población, ni la administración de justicia.

Por aparte, hay algunos diputados que no quieren elegir para no cumplir la resolución de la CC, más allá de cumplir los plazos, porque lo que hay que cumplir es el fondo de la resolución, que es no votar por candidatos que estén seriamente cuestionados por el MP.

“Hay algunos diputados que pretenden que continúe esta corte que ha sido complaciente con diputados y aliados de diputados, porque hay algunos que ya no están en el Congreso, pero siguen operando a través de diputados que forman parte de la actual magistratura”, señaló Ibarra.

José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), considera que la Constitución Política preveía claramente que la elección debía concretarse para el 13 de octubre del 2019. La función de estas normas y plazos preestablecidos en la Constitución forman parte del ordenamiento jurídico y del estado de Derecho del país y dan certeza a los procesos de elección con relación a cuándo y cómo.

“Lastimosamente los magistrados de la CC ,en septiembre pasado, valoraron que era más importante dar con lugar el amparo interpuesto por la fundación Myrna Mack y repetir el proceso”, refiere Echeverría.

¿Cuál ha sido el efecto de esa interpretación y valoración que hicieron los magistrados de la CC? Se cuestiona Echeverría, y responde que no exista un plazo establecido y final por la Constitución, en la que se deba elegir a los magistrados. La CC puede recomendar al Congreso que elija, pero requerirá de voluntad política de los diputados. Luego está que los efectos poco comentados de dicho amparo son que la evaluación de la forma como ordenó la CC realizarla fue mediocre y poco justificada; hoy vemos que el 70%, aproximadamente, de los candidatos señalados tuvieron una evaluación positiva.

“Los efectos de violar el plazo constitucional el año pasado fue volver está elección una elección meramente política y que ciertos diputados puedan aprovecharse de ello. Por lo que hacemos un llamado a los diputados a mostrar voluntad política, inclusive evaluar si es necesario aprobar una ley transitoria que pueda dar certeza a la elección. Aparte, es importante contar con un Organismo Judicial Independiente en el que la honorabilidad e independencia de los candidatos electos sea asegurada”, dijo directivo de MCN.