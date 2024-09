El juicio contra Dulce Victoria Gutiérrez Leiva y Edwin Humberto López de la Cruz, inició este lunes 2 de septiembre en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal. Una investigación los señala de haber participado en el secuestro de una bebé en febrero 2024.

Las pesquisas señalan que Gutiérrez Leiva llegó al área de Maternidad de la clínica periférica Amparo II, en la zona 7 de la capital.

Según la investigación, la señalada simuló ser delegada de una asociación de ayuda y que le entregaría víveres a la madre de la bebé, luego, mediante engaños se dirigieron hacia un centro comercial en la zona 17, allí abordaron un taxi con dirección a la colonia Lavarreda, zona 18.

En ese lugar, la sospechosa le pidió a la progenitora que le entregara a la bebé, luego la empujó fuera del vehículo y posteriormente el taxi continuó la marcha.

Metros después del incidente, la Policía Nacional Civil capturó a ambos señalados.

Luego de escuchar la sindicación del Ministerio Público, el Tribunal dio el espacio correspondiente para que los sindicados declararan en la audiencia. Dulce Victoria Gutiérrez Leiva se abstuvo de declarar, mientras que Edwin Humberto López de la Cruz dio su versión de los hechos.

“Lo que quiero declarar es mi inocencia. Ellas se me acercaron y la señora Dulce portaba a la bebé desde que se me acercaron a pedir la carrera. Me dijeron que cuánto les cobraba para la colonia Lavarreda. Les dije que treinta y cinco, me dijeron que estaba bien, que las llevara.”, afirmó López.

Indicó que el día del hecho, tomó el lugar de su papá como taxista, quien por quebrantos de salud no pudo trabajar.

“Decidí salir a trabajar ese día, yo no soy taxista, el verdadero taxista es mi papá”, dijo el señalado.

Recordó que al llegar al lugar solicitado en la zona 18, hubo un forcejeo entre las dos mujeres que le solicitaron el viaje.

“Al momento en que llegamos al destino que me indicaron comenzaron a discutir entre ellas dos, ya que la señora le pedía el bebé a la señora Dulce y ella no le quiso dar a la bebé. La señora Dulce me dijo que le ayudara porque le querían robar a la bebé. Yo le dije que no la podía ayudar en ese momento porque no sabía de quien era la niña realmente, ya que las dos se subieron al vehículo”, explicó.

“Forcejearon entre ellas dos dentro del vehículo pidiéndole una a la otra la bebé, diciendo que las dos eran la mamá. Yo no sabía qué hacer. Acababa de pasar una patrulla a lo que yo decido avanzar para alcanzar a los policías. No sabía qué hacer y recurrí a la ayuda de la policía ya que el problema era entre ellas dos”, agregó.

Para finalizar su declaración, el sindicado expresó que fueron llevados a una Comisaría y que en ese momento ninguna de las dos mujeres pudo acreditar ser la madre de la menor.

La Fiscalía inició con el diligenciamiento de la prueba dentro del caso y peritos comparecieron por videoconferencia para dar detalles de peritajes.

Al ser capturada, Dulce Victoria Gutiérrez Leiva indicó que la menor era su hija; sin embargo, peritajes genéticos determinaron que no es la progenitora.

La madre de la bebé y víctima del incidente es la mujer que fue empujada fuera del vehículo. Luego de varias horas de debate, el Tribunal programó la continuación del juicio el próximo 12 de septiembre.