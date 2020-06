Dudas y expectativas sobre los cambios en la dirección de la PNC

José Tzubán es juramentado como director de la PNC. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Gobernación).

En seis meses la Policía Nacional Civil (PNC) ha tenido tres directores, dos han sido removidos por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el pasado 25 de junio llegó José Antonio Tzuban Gómez, en sustitución de Ervin Mayen Véliz y quien cuatro meses atrás sustituyó a Carlos Tohom, nombrado durante la gestión del exministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

Tzuban Gómez fue subdirector general de Operaciones durante la gestión de Mayén, pero cuando fue removido Rony Espinoza como director adjunto, Tzuban fue ascendido para que se hiciera cargo de la dirección adjunto en lugar de Espinoza.

En el contexto que se produjo el cambio, luego de que fueran compartidas publicaciones en redes sociales que señalaron a Mayén de supuestamente recibir soborno por una fiesta clandestina realizada en plena pandemia, despierta dudas y expectativas en sectores sociales sobre cuál es el plan estratégico en seguridad ciudadana que impulsan las autoridades y el apoyo que reciben las fuerzas de seguridad en medio de la emergencia nacional de la covid-19.

Para Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo (Iepades), es un retroceso para la seguridad ciudadana que, saquen por segunda vez de las filas de las fuerzas de seguridad a Mayén y a Espinoza, luego de que fueron destituidos durante la administración de Degenhart y después los reintegra el gobierno de Giammattei con la idea de recuperar la institución desmantelada.

“Es un retroceso el haber destituido a alguien con preparación académica (…), de una cúpula que tenía nueva visión dentro de la PNC y que fue justamente la que Degenhart por dos años se dedicó a destruir. Había un retorno de esta cúpula con la idea de reinsertar a aquellos que también habían sido capacitados y destituidos, pero en una forma no muy clara se destituye al primero (Espinoza) y ahora con una nota apócrifa y pareciera que sin ningún análisis de investigación al segundo (Mayén)”, afirmó.

En suma, de León señaló que hay que analizar quienes en el Congreso fueron parte de la jugada para sacar a Mayén y a Espinoza de la cúpula policial. En días anteriores, la bancada Todos citó al exdirector para cuestionarlo sobre la contratación en la PNC de su hermano y cuñada, respectivamente.

Así como fue citado por el diputado Aldo Dávila y por el congresista Sergio Arana, subjefe de Vamos, para cuestionarlo sobre la actuación de la PNC en la fiesta clandestina en una mueblería de carretera a El Salvador.

“Hay que tener claro quienes dentro del Congreso estimularon también esta campaña, porque ahí uno puede saber que intereses hay”, advirtió.

Por los señalamientos de soborno, Mayén un día antes de ser destituido publicó un vídeo en las redes sociales de la PNC, en el cual indicó que trabajaría con “honestidad y transparencia”. Además, señaló que los ataques y amenazas no lo detendrían para seguir trabajando en el fortalecimiento de la institución.

Sin estrategia

Carlos Menocal, exministro de Gobernación, señaló que, al nuevo director de la PNC, se le debe dar el beneficio de la duda porque conoce la institucionalidad y es un oficial de carrera. Respecto a la estrategia de seguridad integral, Menocal señaló que evidencia que no existe dicha política en el gobierno de Giammattei.

“La ciudadanía no conoce cuál es la propuesta de seguridad ciudadana del presidente y al no tener esa información del gobierno estos cambios son constantes, porque se hacen por algún error que comete el funcionario y no porque no respondan a la estrategia que el gobierno plantea. En el caso de Mayén son conocidas las observaciones que se hicieron en cuanto las contrataciones de sus familiares, pero no se hizo el cambio porque no correspondía a su trabajo”, afirmó.

Además, Menocal cuestionó que sentido tiene restituir a oficiales de carrera como Mayén y Espinoza para de nuevo destituirlos, “es porque no tienen un plan estratégico en ese sentido”, indicó.

Menocal explicó que ve preocupante que durante el gobierno de Morales y los meses de gestión de Giammattei hagan por un lado la propuesta de reforma policial que se trabajó por ocho años y que tiene una inversión de no menos Q60 millones, que conlleva planes de trabajo para impulsar una policía comunitaria, fortalecimiento institucional, diseño de crecimiento estratégico de logística, entre otros.

Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (Imasp), explicó que los constantes cambios en la cúpula de la PNC desde el gobierno de Morales significan un retroceso para la institución, ya que, no permite que se fortalezca y solidifique en su personal.

Aprovechamiento de recursos

Godoy señaló que los cambios constantes en la cúpula también hacen que se desaprovechen la tecnificación de agentes, porque en la administración de Degenhart muchos fueron reasignados a unidades distintas de las que estaban especializados.

Por lo que recomendó que este recurso sea utilizado de forma estratégica, como, por ejemplo, aprovechar a los agentes antinarcóticos en operativos, análisis e investigación antinarcótica y no enviarlos a realizar patrullajes contra el contrabando porque no es su especialización.

“Se les mueve para otras unidades y no se sigue ningún criterio técnico que sea válido o al menos que no está claro en saber que se pretende”, apuntó Godoy.

Asimismo, resaltó que el tanto como el ministerio de Gobernación y el viceministerio de Seguridad a cargo de Gendri Reyes, debe de trabajar en conjunto con la Policía para fortalecerla, porque muchas veces el error desde el vicedespacho es creer que todo lo sabe en cómo se maneja la institución.

Menocal además resaltó que el nuevo director tiene retos para encausar a la PNC, porque se tienen que recuperar los procesos de compras, contrataciones y transparencia en la institución, incrementar la fuerza pública y saberse cuántos nuevos agentes graduará este nuevo gobierno, fortalecimiento institucional para evitar las malas prácticas de los policías, continuar con el fortalecimiento la investigación criminal, promoción de oficiales, y otros.

