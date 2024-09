Empresas incluidas en caso B410 han recibido Q320 millones en pagos durante el 2024

De enero al 5 de septiembre último, 14 compañías que podrían estar relacionadas con la estructura de empresas B410, señaladas de defraudación tributaria, cobraron Q320 millones 427 mil a los ministerios de Salud, Comunicaciones, Defensa, Gobernación y Cultura.



Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), citaron el pasado miércoles 11 de septiembre a las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, Comisión Nacional contra la Corrupción y del Ministerio de Finanzas Públicas, para conversar sobre los pagos que el Gobierno hizo hasta el 31 de agosto a estas empresas.



Días después, los congresistas presentaron un reporte con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicóin), del Ministerio de Finanzas Públicas, en el que demostraron que 14 empresas involucradas en el caso B410, recibieron dinero del Estado después de que se diera a conocer el caso.





Algunas de estas empresas ya se encuentran bajo investigación y otras han sido inhabilitadas para que cesen de prestar servicios al Estado mientras avanzan las averiguaciones.



Así operaban

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) señalaron que estas empresas que han facturado en el último año al Gobierno posiblemente utilizaron la red de las 410 sociedades para evadir impuestos, hipótesis que aún está en análisis.



Según la SAT, la defraudación que han identificado es de unos Q300 millones en impuestos del 2021 al 2023, pero la suma podría superar los Q800 millones.

En entrevista el pasado 13 de septiembre, Mario Francisco Pérez, encargado de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del MP, dijo que determinan si un grupo de alrededor de 30 entidades está involucrado en crédito fiscal fraudulento.



“Se denuncian alrededor de 30 entidades, cada una con un rubro en específico, y a eso se deriva el monto de los Q300 millones. Puede ser más, puede ser menos, pero también se dijo que podría ser hasta Q800 millones. Tenemos que determinar cuántas empresas del grupo B410 pudieron haber sido utilizadas para respaldar, como lo he dicho, costos y gastos improcedentes o crédito fiscal fraudulento, y ahí posiblemente sea un rubro o un monto mucho más alto, pero cada una de las entidades tiene presumiblemente un monto determinado por la SAT y es precisamente lo que estamos haciendo ahora”, comentó el fiscal.



El MP trabaja desde hace un mes en el caso, y las primeras investigaciones han determinado que podría haber más empresas involucradas.



Inhabilitan empresas



La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) inhabilitó hasta ahora un total de 8 compañías denunciadas de formar parte una estructura que posiblemente defraudó al Estado.



“Se inhabilita, derivado de que el contribuyente tiene obligaciones tributarias formales pendientes y se encuentra contemplado dentro de una denuncia penal ante el Juzgado A Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Departamento de Guatemala, Carpeta Judicial Número 02046-2024-00495, identificado como Estructura Grupo B-410”, se lee en la notificación de la SAT del 21 de agosto en el portal de Guatecompras.



La empresa Constructora y Transporte JP, Sociedad Anónima, una de las recién inhabilitada respondió a Prensa Libre que están dispuestos a reparar los errores que hayan cometido.





“Se están solventando todos esos inconvenientes ante las instituciones encargadas y fiscalizadoras en este caso. Llevamos alrededor de 21 años en el mercado. Son situaciones que, al final de cuentas, las entidades están cumpliendo con su labor, y nosotros, pues, estamos anuentes a poder reparar cualquier inconveniente que nosotros hayamos presentado de forma errónea”, explicó un representante de la empresa.



La compañía Calakmul, S. A., respondió que están siendo afectados por las acciones de la SAT: “Nos afecta el derecho a poder facturarle, no solo al Ministerio de Cultura, sino a nuestros otros clientes. Pone en riesgo nuestra operación y supervivencia, dado que sí somos una empresa real, no de cartón. Tenemos obligaciones bancarias y un historial de más de 15 años de operaciones”.



Se pidió una postura a las otras firmas y contribuyentes que fueron inhabilitados por la SAT pero no respondieron a las llamadas o preguntas.



Ante los pagos que realizó el Estado hasta el 31 de agosto, según el informe de la bancada VOS, se preguntó al Ejecutivo por qué se continuó con los desembolsos a pesar de la inhabilitación de las compañías, pero no hubo respuesta.



Caso legal



La SAT denunció el 14 de agosto que un grupo de empresas fueron inscritas por el mismo abogado y notario; además, que no cuentan con la infraestructura o personal para cobrar los servicios que facturan.



Agregó que la defraudación habría sido de unos Q300 millones, según los casos documentados; sin embargo, se rastreaban más fondos.

