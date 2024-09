El exjefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Erwin Sperisen, enfrenta un nuevo juicio en Ginebra, Suiza, por señalamientos de haber estado involucrado en la muerte de siete reos en 2007.

El nuevo juicio comenzó el lunes 2 de septiembre y es señalado de ejecuciones extrajudiciales luego de que condenas anteriores fueran anuladas por autoridades judiciales de ese país europeo.

La defensa de Sperisen ha solicitado la “absolución y sobreseimiento del proceso”.

Este 3 de septiembre, Sperisen brindó detalles sobre el comienzo del nuevo proceso judicial.

El exjefe policial indicó que su defensa solicitó al tribunal que lleva el caso que pudieran ser presentados “testigos, pruebas y expertos”.

Sperisen indicó que los jueces indicaron que no recibirían las peticiones de la defensa.

“La defensa solicitó que se escucharan testigos, pruebas y expertos, que hemos estado solicitando por más de 12 años. El Ministerio Público se opuso y el día de hoy los jueces nos informan que no van a recibir, aceptar o escuchar nada de lo que hemos venido pidiendo estos 12 años”, aseguró Sperisen.

Añadió que este miércoles los abogados de Sperisen fueron escuchados y el miércoles se presentarán las acusaciones del Ministerio Público.

“12 años de estar escuchando las mismas historias de parte del Ministerio Público y ellos no quieren escuchar nada de lo que tenemos que decir. El Ministerio Público, que es el garante de la verdad, no investigó y no quiso establecer la verdad”, aseguró.

Indicó que “el Ministerio Público se dedicó a repetir una historia inventada y no tiene cómo justificarla. Es un show político que se está haciendo”, finalizó Sperisen.