El exviceministro de Hospitales, Gerardo Hernández, quien está ligado a proceso penal por el caso de desfalco de Q67.9 millones en el Hospital Nacional de Chimaltenango, dijo este jueves 18 de abril que aceptará los cargos que le imputa el Ministerio Público (MP).

Hernández, quien también fue director del Hospital General San Juan de Dios durante la administración de Alejandro Giammattei, asegura aceptará la culpa por el delito de incumplimiento deberes, pues, según él, el MP no pudo demostrar que cometió fraude en dicho caso.

Hernández fue ligado a proceso penal por el delito de fraude, pero el 7 de febrero el juez Décimo Penal, Victor Cruz, modificó el delito a incumplimiento de deberes en el caso de corrupción en dicho nosocomio, que había sido inaugurado recientemente y que fue construido con fondos del gobierno de Taiwán.

De acuerdo con las investigaciones del MP, Hernández mientras estuvo a cargo del Viceministerio de Hospitales permitió la adjudicación de 772 eventos del 21 al 23 de diciembre de 2022 con un valor de Q67.9 millones.

“Contradictoriamente cuando iniciaron el caso, en una semana armaron un caso para podernos meter en este gran problema, y ahora que ya todo fue dilucidado, que se hizo la investigación, que fue toda la evidencia de que no tenemos nada que ver en el caso, pues ahora atrasan, a veces no se presenta MP, a veces no se presenta PGN y realmente es complicado esta situación porque ya nosotros necesitamos salir de esta situación”, dijo Hernández.

Agregó que “queda en evidencia el informe criminalístico, donde no hay relación de mi persona en ninguno de los actos que se ocurrieron y nosotros para poder salir de la situación, como le ha pasado a algunas personas probas en Guatemala, como el licenciado Foppa, por ejemplo, que tuvo que aceptar cargos para poder salir de esto, pues nosotros vamos a tratar de aceptar cargos para que termine la pesadilla personal y familiar a la que fuimos metidos por querer hacer un cambio en el país”.

También señaló que se les ha cambiado el delito a incumplimiento de deberes, “ya que no pudieron ni demostrar fraude, ni demostrar enriquecimiento ilícito, ni asociación ilícita, todo lo que trataron de hacer, pues, no hay pruebas de nada”.

Hernández asegura que el proceso se ha atrasado por interés de alguna persona, pero no dijo de quién sospecha.

Añadió que no aceptó cargos al principio del proceso porque asegura que no cometió ninguno de los delitos que se le imputaban.

Criticó a diputados que, según dijo, utilizaron su caso para hacerse de votos en las elecciones pasadas.

“Hay Q23 millones que ingresaron y Q43 millones que no ingresaron, o sea sí hay un delito, y eso es lo que me pregunto. Aquí me siguen haciendo esperar sabiendo que no tengo ningún caso, igual que el doctor Gerardo Fuentes Rubio, que no tiene ninguna situación ¿y dónde están los verdaderos culpables y por qué no investigan a los verdaderos culpables? ¿quiénes firmaron? ¿quiénes hicieron todos los movimientos y transferencias?”.

“El informe criminalístico dice claramente que no se puede determinar qué viceministro tiene participación, pero yo como viceministro de hospitales en ese tiempo, que es el tercer viceministerio, no tienen ningún tipo de relación con respecto a la ley de contrataciones, yo no tengo firma, yo no hago movimientos presupuestarios, yo no tenía nada que ver en eso, mientras que hay otros viceministros que sí tienen que ver, que sí movieron la plata, también personas en específico que hay que investigar, habían delegados presidenciales que eran encargados de construcción y de equipamiento de hospitales que fueron los que directamente incidieron en este tipo de casos y no vemos que los investiguen”, dijo el exfuncionario.

Agregó que su carrera en el área administrativa “se terminó” a causa de los señalamientos; además, dijo que llegó a ese cargo por su experiencia en la administración pública y que no conocía ni al presidente Giammattei ni a su equipo de trabajo porque nunca militó en el partido Vamos.