Feci no apelará fallo que beneficia a Sandra Torres y fiscal Curruchiche dice que el caso “no está cerrado”

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) no apelará el fallo de la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, sobre el cierre del caso de corrupción Financiamiento UN E, que beneficia a la excandidata a la Presidencia Sandra Torres y a otras nueve personas.

Con esa resolución, la jueza Domínguez cerró el caso Financiamiento UNE, pues, de acuerdo con su criterio, no había suficientes medios de investigación para enviar a juicio a Torres por asociación ilícita y financiamiento electoral.

Torres era procesada por supuestamente haber ocultado aportes millonarios a la organización política en la campaña electoral de 2015.

En concreto, el Ministerio Público (MP) afirmaba que consintió al menos siete aportaciones de dinero con un total de Q5.9 millones para la UNE, que no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral.

Entre los argumentos de la jueza para cerrar el caso están que el MP no detalló rol de cada implicado para señalar que eran una organización ilícita; además, refirió que los testigos no implicaron a nadie en sus declaraciones y que hubo medios de investigación mal planteados.

Además, argumentó que no hubo cotejo de voz para dar veracidad a las escuchas telefónica que presentó la Fiscalía y no se argumentó que el dinero proveniente de Mariv S.A. era ilícito.

Sin embargo, este viernes 2 de diciembre, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, confirmó que no apelarán el fallo, aunque asegura que eso no significa que el caso este cerrado.

“Se ha hecho un análisis objetivo e imparcial y no se apelará. Como le repito, se realizó un análisis jurídico e imparcial y se tomó la decisión de no apelar; sin embargo, el caso no está cerrado”, dijo Curruchiche.

Al consultarle sobre por qué dice que el caso no está cerrado, Curruchiche respondió que “porque un caso abarca mucho más que una imputación de hechos mal planteada por la anterior Feci, el trabajo nuestro es técnico y se está evaluando el escenario procesal, precedente conforme a Derecho”.

Los señalados