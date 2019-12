Fiscal María Consuelo Porras viaja a Emiratos Árabes Unidos para cumbre contra la corrupción

La fiscal y jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras, viajó a Emiratos Árabes Unidos para participar en la Conferencia de Estados Parte de la Convención contra la Corrupción (UNCAC).

La actividad se celebra en Abu Dabhi, Emiratos Unidos porque es el país que asume la presidencia para el siguiente periodo.

“La Convención contra la Corrupción es el único instrumento global anticorrupción”, defendió Yury Fedotov, director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas.

Agregó que se han activado muchos cambios positivos y se planifica la sesión especial contra la corrupción en el 2021.

En septiembre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se celebró en Viena, en la sede de las Naciones Unidas de Austria, donde Consuelo Porras también participó.

“Debemos unirnos contra la corrupción para detener el drenaje de recursos causados ​​por flujos financieros ilícitos”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres en su discurso.

En la reunión hay más de 1 mil 300 participantes de países de todo el mundo y se debaten temas de prevención, recuperación de activos y cooperación internacional.

.@UN Convention against Corruption is the only global anti-corruption instrument. Much positive change has been triggered thanks to its unique peer review mechanism. COSP will help further step up responses, advance prep for 1st #UNGA Special Session against corruption in 2021 pic.twitter.com/kNMzQMSsEa

— Yury Fedotov (@YuryFedotov) December 16, 2019