La fiscal del Ministerio Público (MP), Mirian Reguero Sosa, fue ligada a proceso penal por el delito de abuso de autoridad.

Carol Patricia Flores, jueza de turno de Instancia Penal, le dictó este viernes 12 de abril falta de mérito por los delitos de responsabilidad de funcionarios o empleados públicos y lavado de dinero.

Además, la juzgadora otorgó a la fiscal arresto domiciliario sin pagar caución económica.

En declaraciones a la prensa, Reguero Sosa indicó que le declararon falta de mérito en dos de los delitos. “Me dejaron un delito, pero yo espero poder resolver mi situación jurídica porque no es justo lo que se me está haciendo, se me está vulnerando de todas las formas posibles”, externó la fiscal.

Agregó: “Dieciséis años de labor en la institución y víctima de dos atentados y no se ha resuelto nada en esa situación. Gracias a Dios y a los medios de investigación que se presentaron por parte de mi abogado defensor, hoy puedo salir y retornar a mi residencia”.

Cuando le preguntaron del por qué la señalan de abuso de autoridad, la fiscal respondió: “No tengo la menor idea, pero como les repetí una vez, este es el tipo de apoyo que yo recibo de parte de la institución después de lo que he vivido, después de lo que he pasado, me siento decepcionada realmente porque por parte de las autoridades me visitaron en mi residencia para decirme que contaba con el apoyo necesario y unos días después entran en mi residencia allanándome y capturándome por hechos desconocidos, hechos que el Ministerio Público realmente se está inventando”.

También le consultaron cuáles son estos hechos que menciona e indicó que no podía dar más información porque el caso está bajo reserva “y entonces incurriría en otro delito y el Ministerio Público me vuelve a capturar”.

La fiscal Mirian Reguero Sosa fue capturada el jueves 11 de abril durante una diligencia en su residencia.

La fiscal ha sobrevivido a dos atentados armados entre 2022 y este 2024.

El jueves 11 de abril, el MP emitió un comunicado en el que informó que derivado de una investigación iniciada en octubre de 2022, se coordinó la aprehensión de la fiscal por la posible comisión de los delitos ya mencionados.

Agregó que es “importante recalcar” que la investigación data del 2022 y surge a razón del primer ataque del cual fue objeto la fiscal Reguero Sosa.