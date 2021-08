Fiscal Rafael Curruchiche: “El tiempo demostrará con base a mis hechos el trabajo en la Feci”

En entrevista concedida a Prensa Libre el fiscal explica cómo ha sido su trabajo en estos primeros días y responde a señalamientos que hay sobre su nombramiento. Afirma que no es cercano a Porras y su llegada a la Feci obedece a su carrera, porque hace 17 años comenzó como oficial y fue ascendiendo conforme se abrían convocatorias internas.

Ha integrado las fiscalías como la de trata de personas, contra el robo de vehículos y formó parte del equipo de litigio, después de graduarse como abogado en 2011. Así como también la fiscalía municipal de Malacatán, San Marcos y Rabinal, Baja Verapaz, pero en 2016 lo trasladan a la de contra delitos electorales, en junio de 2016 asciende como encargado.

¿La Feci podría ser, de alguna manera, instrumentalizada por otras fiscalías, para que se hagan algunas acciones? ¿Estaría de acuerdo con ese trabajo conjunto?

La Feci ha sido una fiscalía muy efectiva en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ahora estoy yo a la cabeza. Esas investigaciones que ha hecho la Feci son institucionales, van a continuar y se fortalecerán. La ciudadanía y el pueblo de Guatemala debe tener la certeza que no pararán. Es responsabilidad mía que estén bien sustentadas, pero objetivas e imparciales respetando principios constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la legalidad. La Feci se puede apoyar de otras fiscalías, pero debe conservar su independencia. Sé que hay casos muy grandes y complejos y yo aún estoy conociendo cada uno de los casos, no he visto en concreto ni uno solo, porque no he tenido el tiempo. Le puedo decir con certeza que esta fiscalía seguirá funcionando de forma independiente.

¿Considera que su nombramiento viene de ser una persona de confianza de la fiscal general y cómo ve los señalamientos de su cercanía hacia ella?

Desgraciadamente, en este país cuando uno ejerce función es satanizado. Soy un fiscal institucional. Cuando la señora fiscal general me propone hacerme cargo de la Feci lo hace con base a mi experiencia y a mi capacidad. Vuelvo a recalcar, todo mi esfuerzo y dedicación será enfocados a buscar lineamientos para que las investigaciones sean de forma objetiva e imparcial.

¿Recibió alguna instrucción de alguien para agilizar unos procesos más que otros?

Es falso. Lo único que le indiqué a la fiscal general cuando me hizo la propuesta fue: doctora, en las fiscalías donde he estado, siempre he sido objetivo e imparcial. Me respondió: eso me gusta, pero le voy a agregar un poco más y es hacer lo correcto. Qué satisfacción hay para alguien que ejerce función pública, específicamente en el sistema judicial, que al final del día se duerma con la conciencia tranquila sabiendo que ese trabajo lo hizo con objetividad, imparcialidad y legalidad.

¿Qué instrucción recibió de la fiscal general cuando lo nombró jefe de la Feci?

Qué actuáramos de forma correcta. En todas las fiscalías donde he estado siempre ese ha sido mi lineamiento de trabajo número uno: objetividad e imparcialidad y hacer lo correcto, no investigaciones sesgadas, no malintencionadas, no con fines ideológicos, mediáticos o políticos. Rafael Curruchiche no tiene ningún interés en optar o participar a un cargo de elección popular o a otro puesto en la institución.

¿Cree que la opinión de gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, incidirá en su trabajo?

A mí como fiscal lo que me corresponde es hacer mi trabajo con objetividad e imparcialidad y observando el principio de legalidad. Las decisiones que toma la señora fiscal son institucionales y yo soy un fiscal institucional y de carrera. Es muy valioso el aporte y ayuda que dan, pero también es muy valiosa la auditoria social que se hace en el país. El tiempo demostrará con base a mis hechos el trabajo que se ha hecho acá.

¿Ya midió el impacto que tiene el apoyo de Estados Unidos y que suspendió por la salida del exfiscal Sandoval?

No puedo emitir opinión, porque la señora fiscal ya emitió un pronunciamiento institucional.

¿Cómo encontró la Feci?

La Feci es equipo de trabajo muy bien estructurado y sólido. Está conformado por, aproximadamente, 11 agencias lo que hace un trabajo de al menos 150 personas. Al momento que la Cicig deja sus funciones en Guatemala y la señora fiscal la integra al esquema organizacional, la dota con una unidad de apoyo técnico conformada por analistas criminales y financieros, eso hace que esas investigaciones tengan mayo sustento y aporte. Ayer –el jueves pasado—realicé mi primera reunión de trabajo con los agentes fiscales, dimos los lineamientos y me gustó mucho que se determinó que se ha trabajado con objetividad e imparcialidad. Me gustó mucho, porque va con mi línea de trabajo, objetividad, imparcialidad y hacer las cosas de forma correcta.

Con la relación a la posible colaboración eficaz de Gustavo Alejos, ¿Ve funcional utilizar la figura de colaboración eficaz y la seguirá utilizando?

No me he enterado del caso, con relación al señor Gustavo Alejos, como se dio su participación como colaborador eficaz. La figura de colaborador eficaz es muy buena y otras fiscalías han utilizado esta figura y se debe seguir utilizando, pero con base de elementos en investigaciones. La colaboración eficaz complementa una investigación testimonial, documental, material y pericial.

¿Considerará cambios en la fiscalía?

El equipo de trabajo de Feci es muy bueno, está comprometido con la institución y con el pueblo de Guatemala, por eso están los resultados. Ahora que me subo como un compañero más, me tengo que adecuar a ellos y apoyarlos. Sé que se ha hecho algunos cuestionamientos, pero los resultados demostrarán con hechos que esas opiniones o percepciones que se tienen de mi persona –son equivocadas–. El pueblo de Guatemala al final va a juzgar cómo fue mi paso por acá. Se los dije ayer a los agentes fiscales, hoy estoy acá –como jefe–, pero me gustaría que mañana esté uno de ustedes.

¿Piensa confirmar a la fiscal Cinthia Monterroso como jefa de una agencia fiscal?

Haré mi evaluación de personal. Tengo que tomar decisiones y como le decía soy un fiscal de carrera y conozco la institución. No estoy empapado a profundidad de la situación de la licenciada Cinthia Monterroso, en su momento tomaré la decisión.

¿Qué piensa de la jueza Ericka Aifán y su desempeño en el Juzgado de Mayor Riesgo D, donde se conocen muchos casos de Feci?

Por ética no puedo emitir opinión, sobre todo que no conozco su trabajo.

¿Qué opina de los cuestionamientos a su trabajo como fiscal en delitos electorales, sobre todo porque lo investiga la Fiscalía de Asuntos Internos?

Ellos tomarán tienen que investigar y tomar una decisión con objetividad e imparcialidad.

¿Cómo ha sido la transición de la fiscalía de delitos electorales?

Hay investigaciones como el caso del –partido—Líder del exdiputado Roberto Villate, otros como el de FCN- Nación, son investigaciones muy grandes y complejas, por lo que la persona que toma mi lugar debo empoderarla de los mismos.

Casos de alto perfil

Curruchiche tuvo a cargos casos de alto perfil en la fiscalía contra delitos electorales, por lo que ha sido cuestionado por el criterio de oportunidad que planteó para cinco personas señaladas de financiamiento al partido FCN-Nación y que no reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El fiscal responde que, aunque él presentó dos antejuicios y los ratificó ante el Congreso fueron los diputados quienes decidieron que el exmandatario conservaba su inmunidad. Agrega que en el proceso contra personas señaladas de financiamiento electoral es necesario que un juez, fiscal y magistrado sea objetivo e imparcial, debido a que en dos ocasiones se le ha certificado que sea investigado. Afirma que en las investigaciones han establecido que el proceso se entrampó por todas las partes procesales y están a la espera de que se resuelvan acciones presentadas en la Corte de Constitucionalidad.

Añade que el tiempo le dará la razón de cómo fue su actuar en las audiencias del proceso contra el expresidente Jimmy Morales y aclara que no tuvo nunca la intención de beneficiarlo o de parar la investigación.