Fiscalía busca que investigación contra exprocurador Jordán Rodas se declare bajo reserva

Rodas por su parte señaló que no sabe de qué se le acusa, pues ha solicitado en dos ocasiones información en la PDH referente a su caso, pero no se le ha proporcionado.

“Como la he solicitado en dos ocasiones por acceso a la información y me la ha negado no sé decirle con certeza, por eso presenté una acción penal en contra de él (Córdova) que seguramente el Ministerio Público estará dando el trámite correspondiente por la denegatoria de acceso a la información, lo cual es delito y él no puede ignorarlo ya que es la autoridad reguladora del acceso a la información como una gran paradoja”, dijo Rodas.

De acuerdo con Córdova, la documentación presentada por Rodas fue trasladada a auditoría interna, cuyos encargados le recomendaron presentar la denuncia, la cual habría sido interpuesta en el MP el 6 de enero pasado.

El titular de la PDH no profundizó en el tema y no dijo bajo que cargos se presentó la denuncia contra Rodas Andrade, quien fue proclamado como candidato a la Vicepresidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos en diciembre pasado, pero que por dicha denuncia su candidatura no fue avalada por el Tribunal Supremo Electoral.

“Como es del conocimiento de todos, él (Rodas) solicitó sus prestaciones, entonces hay varia documentación que tiene que formar el expediente, la cual al estar en recursos humanos se tuvo duda con respecto a alguna documentación”, señaló Córdova anteriormente.

“Sí, efectivamente se puso una denuncia el día 6 de enero del presente año. Por recomendación de la auditoría interna y del Departamento Jurídico de esta institución se puso la denuncia respectiva”, refirió.

Añadió que al no hacerlo podría haber incurrido en algún delito.